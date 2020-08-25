***MAALT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
25.08.2020 14:30
***MAALT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MAALT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871052
BIST
15:521.106
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -2,22
|Açılış
|: 1.114
|
|Önceki Kapanış
|: 1.108
|
1.118
En Düşük
1.100
15:527,4015
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0239
|Açılış
|: 7,4290
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4160
|
7,4015
En Düşük
7,3558
15:528,7539
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,0560
|Açılış
|: 8,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7350
|
8,7603
En Düşük
8,6716
15:52457,41
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,42
|Açılış
|: 457,41
|
|Önceki Kapanış
|: 457,83
|
460,40
En Düşük
456,18
BIST En Aktif Hisseler15:52
|INTEM
|14,30
|3.946.406
|% 10,00
|
|IZMDC
|19,60
|9.799.110
|% 9,99
|
|KENT
|371,00
|3.274.817
|% 9,99
|
|BFREN
|928,00
|37.213.953
|% 9,98
|
|ORMA
|9,40
|383.479
|% 9,94
|
|ARTI
|2,12
|376.116
|% -9,79
|
|BURCE
|21,40
|1.665.007
|% -6,96
|
|MERIT
|35,04
|58.937
|% -6,46
|
|AYCES
|42,10
|17.855
|% -6,44
|
|ETILR
|3,61
|111.654
|% -6,23
|
|THYAO
|11,44
|1.391.726.469
|% 3,25
|
|PETKM
|4,15
|1.004.756.198
|% 0,24
|
|SASA
|16,08
|980.655.966
|% 7,92
|
|TUPRS
|84,15
|577.166.566
|% -0,18
|
|YKBNK
|2,07
|537.751.744
|% -3,27
|
|YKBNK
|2,07
|537.751.744
|% -3,27
|
|EKGYO
|1,92
|461.944.661
|% -0,52
|
|PETKM
|4,15
|1.004.756.198
|% 0,24
|
|GSRAY
|2,99
|483.614.218
|% 2,40
|
|THYAO
|11,44
|1.391.726.469
|% 3,25
|
|15:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3981
|7,4015
|% 0,32
|
|Euro
|8,7477
|8,7539
|% 0,64
|
|Sterlin
|9,6775
|9,7261
|% 0,67
|
|Frank
|8,0928
|8,1416
|% 0,39
|
|Riyal
|1,9662
|1,9760
|% 0,21
|
|15:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.925
|1.925
|-3,79
|
|Altın Gr.
|458
|458
|0,07
|
|Cumhuriyet
|3.039
|3.085
|-28,00
|
|Tam
|3.028
|3.105
|-23,96
|
|Yarım
|1.464
|1.502
|-11,59
|
|Çeyrek
|734
|751
|-5,80
|
|Gümüş.Ons
|26,48
|26,51
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,30
|6,31
|-0,01
|
|B. Petrol
|46,17
|46,17
|0,53
|
Seans Raporu
15:52
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16:01XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -3, 2 kaybederek (% -0.31 ) 1, 019
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