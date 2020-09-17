***MAALT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.09.2020 11:55
***MAALT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MAALT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875423
BIST
16:381.103
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -3,93
|Açılış
|: 1.106
|
|Önceki Kapanış
|: 1.107
|
1.108
En Düşük
1.100
16:387,5621
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,0579
|Açılış
|: 7,5770
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5240
|
7,5648
En Düşük
7,4825
16:388,9399
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 0,0724
|Açılış
|: 8,9150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8700
|
8,9399
En Düşük
8,8040
16:38471,21
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -1,81
|Açılış
|: 470,78
|
|Önceki Kapanış
|: 473,02
|
473,33
En Düşük
466,85
BIST En Aktif Hisseler16:36
|FMIZP
|111,10
|72.282.284
|% 10,00
|
|ISKUR
|467.500,00
|907.500
|% 10,00
|
|EMNIS
|17,07
|815.861
|% 9,99
|
|ARTI
|6,61
|1.447.689
|% 9,98
|
|KSTUR
|201,60
|1.651.306
|% 9,98
|
|DOBUR
|20,34
|249.570
|% -10,00
|
|PKENT
|971,10
|294.275
|% -10,00
|
|MERIT
|79,25
|1.278.148
|% -9,99
|
|TKURU
|439,10
|21.868.718
|% -9,98
|
|EKIZ
|10,47
|10.147.330
|% -9,97
|
|KRDMD
|3,13
|704.173.402
|% -1,26
|
|AVOD
|4,43
|533.549.373
|% 9,65
|
|PETKM
|4,31
|422.832.768
|% -0,92
|
|JANTS
|219,00
|337.922.477
|% 6,10
|
|GARAN
|6,66
|336.439.659
|% -0,75
|
|KRDMD
|3,13
|704.173.402
|% -1,26
|
|SKBNK
|1,54
|247.162.428
|% 1,99
|
|IHLAS
|1,06
|162.237.186
|% -2,75
|
|AVOD
|4,43
|533.549.373
|% 9,65
|
|DOHOL
|2,25
|275.213.146
|% 1,81
|
|16:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5603
|7,5619
|% 0,77
|
|Euro
|8,9294
|8,9348
|% 0,76
|
|Sterlin
|9,7043
|9,7530
|% -0,02
|
|Frank
|8,2609
|8,3107
|% 0,48
|
|Riyal
|2,0078
|2,0179
|% 0,62
|
|16:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.937
|1.938
|-21,86
|
|Altın Gr.
|470
|470
|-2,66
|
|Cumhuriyet
|3.119
|3.166
|-16,00
|
|Tam
|3.106
|3.184
|-13,33
|
|Yarım
|1.501
|1.540
|-6,45
|
|Çeyrek
|753
|770
|-3,23
|
|Gümüş.Ons
|26,45
|26,48
|-0,70
|
|Gümüş Gr.
|6,41
|6,42
|-0,14
|
|B. Petrol
|42,02
|42,02
|-0,20
|