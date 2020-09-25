***MAALT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
25.09.2020 16:34
***MAALT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MAALT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876724
BIST
16:581.129
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 9,27
|Açılış
|: 1.129
|
|Önceki Kapanış
|: 1.120
|
1.135
En Düşük
1.124
16:587,6462
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0208
|Açılış
|: 7,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6850
|
7,6870
En Düşük
7,5122
16:588,8827
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0205
|Açılış
|: 8,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9100
|
8,9420
En Düşük
8,7728
16:58457,18
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,78
|Açılış
|: 457,18
|
|Önceki Kapanış
|: 457,96
|
459,37
En Düşük
452,15
BIST En Aktif Hisseler16:58
|MRSHL
|380,60
|31.054.320
|% 10,00
|
|MERKO
|9,02
|48.707.033
|% 10,00
|
|VANGD
|4,73
|4.193.627
|% 10,00
|
|TKURU
|777,70
|3.757.846
|% 10,00
|
|YBTAS
|18.813,30
|753.106
|% 10,00
|
|AYCES
|102,10
|39.753.727
|% -9,96
|
|ARMDA
|66,00
|34.023.668
|% -9,96
|
|MMCAS
|7,62
|1.191.128
|% -9,93
|
|BEYAZ
|8,37
|10.079.112
|% -9,90
|
|OYLUM
|5,47
|153.090.298
|% -9,88
|
|GARAN
|7,20
|3.132.950.294
|% 2,71
|
|SISE
|7,02
|1.770.116.819
|% 2,78
|
|ASELS
|17,33
|1.068.506.993
|% 2,12
|
|AKBNK
|5,12
|671.647.892
|% 1,59
|
|KRDMD
|3,29
|642.466.951
|% 0,30
|
|GARAN
|7,20
|3.132.950.294
|% 2,71
|
|SISE
|7,02
|1.770.116.819
|% 2,78
|
|HURGZ
|1,99
|466.428.262
|% -9,55
|
|KRDMD
|3,29
|642.466.951
|% 0,30
|
|EKGYO
|1,75
|333.232.271
|% 0,57
|
|16:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6375
|7,6462
|% 0,27
|
|Euro
|8,8725
|8,8827
|% -0,23
|
|Sterlin
|9,6906
|9,7392
|% 0,03
|
|Frank
|8,1947
|8,2441
|% 0,01
|
|Riyal
|2,0315
|2,0417
|% 0,23
|
|16:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.854
|1.854
|-13,90
|
|Altın Gr.
|457
|457
|-0,78
|
|Cumhuriyet
|3.042
|3.092
|2,00
|
|Tam
|3.036
|3.112
|9,33
|
|Yarım
|1.467
|1.505
|4,51
|
|Çeyrek
|736
|753
|2,26
|
|Gümüş.Ons
|22,71
|22,75
|-0,42
|
|Gümüş Gr.
|5,63
|5,64
|-0,04
|
|B. Petrol
|41,68
|41,68
|-0,26
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