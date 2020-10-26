***MAALT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
26.10.2020 15:56
***MAALT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MAALT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/883888
BIST
17:301.156
En Yüksek
|Değişim
|: -2,88%
|| -34,33
|Açılış
|: 1.184
|
|Önceki Kapanış
|: 1.191
|
1.184
En Düşük
1.144
17:308,0863
En Yüksek
|Değişim
|: 1,50%
|| 0,1192
|Açılış
|: 8,0840
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9620
|
8,0986
En Düşük
7,9313
17:309,5577
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 0,1085
|Açılış
|: 9,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4250
|
9,5717
En Düşük
9,4241
17:30495,10
En Yüksek
|Değişim
|: 1,62%
|| 7,90
|Açılış
|: 495,10
|
|Önceki Kapanış
|: 487,20
|
496,51
En Düşük
484,83
BIST En Aktif Hisseler17:30
|RTALB
|49,52
|264.298.110
|% 10,00
|
|KARTN
|1.362,00
|248.284.109
|% 10,00
|
|EGCYO
|1,76
|496.718
|% 10,00
|
|ROYAL
|3,63
|1.658.754
|% 10,00
|
|LINK
|48,48
|7.059.900
|% 9,98
|
|YAYLA
|3,69
|12.859.798
|% -10,00
|
|KONYA
|749,20
|335.593.565
|% -10,00
|
|CEOEM
|7,20
|100.765.824
|% -10,00
|
|AVHOL
|5,76
|10.142.393
|% -10,00
|
|TKURU
|265,50
|6.556.971
|% -10,00
|
|TSKB
|1,94
|3.157.922.495
|% 6,59
|
|ECILC
|7,55
|1.406.857.523
|% 5,59
|
|GARAN
|6,86
|1.025.241.216
|% -2,97
|
|SISE
|6,47
|841.075.007
|% -4,99
|
|FENER
|38,04
|736.842.395
|% 0,21
|
|TSKB
|1,94
|3.157.922.495
|% 6,59
|
|SKBNK
|1,82
|590.145.283
|% -2,67
|
|EKGYO
|1,71
|472.222.615
|% -6,04
|
|KRDMD
|3,39
|675.007.522
|% -2,59
|
|IHLAS
|1,18
|239.814.532
|% -7,81
|
|17:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0791
|8,0863
|% 1,50
|
|Euro
|9,5514
|9,5577
|% 1,15
|
|Sterlin
|10,4841
|10,5367
|% 1,17
|
|Frank
|8,8740
|8,9274
|% 1,12
|
|Riyal
|2,1498
|2,1605
|% 1,50
|
|17:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.907
|1.907
|4,81
|
|Altın Gr.
|496
|496
|9,00
|
|Cumhuriyet
|3.271
|3.320
|63,00
|
|Tam
|3.264
|3.345
|55,49
|
|Yarım
|1.578
|1.618
|26,84
|
|Çeyrek
|791
|809
|13,42
|
|Gümüş.Ons
|24,44
|24,47
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|6,36
|6,37
|0,06
|