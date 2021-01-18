***MAALT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
18.01.2021 10:01
***MAALT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [MAALT]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MAALT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/902962
BIST
11:081.526
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 1,35
|Açılış
|: 1.525
|
|Önceki Kapanış
|: 1.524
|
1.526
En Düşük
1.509
11:087,5132
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,0546
|Açılış
|: 7,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3800
|
7,5447
En Düşük
7,4427
11:089,0770
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,0652
|Açılış
|: 9,0550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9500
|
9,1177
En Düşük
8,9816
11:08443,63
En Yüksek
|Değişim
|: 1,33%
|| 5,82
|Açılış
|: 443,63
|
|Önceki Kapanış
|: 437,81
|
445,65
En Düşük
434,22
BIST En Aktif Hisseler11:06
|ACSEL
|20,46
|11.680.302
|% 10,00
|
|POLTK
|529,20
|17.207.957
|% 10,00
|
|YGYO
|1,98
|10.659.514
|% 10,00
|
|SODSN
|38,72
|482.993
|% 10,00
|
|AYGAZ
|16,19
|27.928.961
|% 9,99
|
|SUMAS
|65,00
|614.120
|% -5,04
|
|KUTPO
|47,60
|87.041.933
|% -4,90
|
|TDGYO
|9,09
|4.135.400
|% -4,21
|
|IZFAS
|6,14
|651.298
|% -4,06
|
|CRFSA
|70,25
|7.182.084
|% -3,96
|
|KOZAL
|119,40
|700.602.792
|% 2,84
|
|KRDMD
|6,81
|454.148.606
|% 3,03
|
|DOHOL
|3,45
|390.566.549
|% -0,29
|
|GARAN
|9,99
|390.512.257
|% -0,30
|
|SISE
|7,75
|355.088.537
|% -0,90
|
|TSKB
|1,87
|231.750.689
|% -0,53
|
|DOHOL
|3,45
|390.566.549
|% -0,29
|
|SKBNK
|1,59
|137.224.101
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,44
|208.013.087
|% -0,41
|
|IHLGM
|1,43
|113.946.572
|% 3,62
|
|11:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5121
|7,5172
|% 0,79
|
|Euro
|9,0697
|9,0806
|% 0,76
|
|Sterlin
|10,1559
|10,2068
|% 0,54
|
|Frank
|8,3925
|8,4431
|% 0,69
|
|Riyal
|1,9966
|2,0066
|% 0,72
|
|11:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.834
|1.835
|8,87
|
|Altın Gr.
|444
|444
|6,00
|
|Cumhuriyet
|2.931
|2.975
|22,00
|
|Tam
|2.921
|2.998
|30,06
|
|Yarım
|1.412
|1.450
|14,54
|
|Çeyrek
|708
|725
|7,27
|
|Gümüş.Ons
|24,92
|24,97
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|6,05
|6,05
|0,13
|
|B. Petrol
|54,74
|54,74
|-0,36
|