***MAALT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
29.01.2021 12:36
***MAALT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MAALT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/905911
BIST
12:261.487
En Yüksek
|Değişim
|: -0,73%
|| -10,92
|Açılış
|: 1.485
|
|Önceki Kapanış
|: 1.498
|
1.494
En Düşük
1.474
12:267,3309
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0033
|Açılış
|: 7,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3700
|
7,3849
En Düşük
7,3237
12:268,8791
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0248
|Açılış
|: 8,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9350
|
8,9400
En Düşük
8,8699
12:26435,57
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 1,14
|Açılış
|: 435,63
|
|Önceki Kapanış
|: 434,43
|
439,06
En Düşük
434,09
BIST En Aktif Hisseler12:22
|ISBIR
|4.459,40
|1.154.985
|% 10,00
|
|ISKPL
|19,48
|395.600
|% 9,99
|
|CMBTN
|402,00
|20.490.439
|% 9,99
|
|MERIT
|158,80
|1.155.111
|% 9,97
|
|SNKRN
|26,48
|33.259
|% 9,97
|
|COSMO
|13,28
|105.775
|% -9,97
|
|INVEO
|120,40
|4.838.154
|% -9,95
|
|CMENT
|39,50
|300.319
|% -9,61
|
|UMPAS
|2,47
|24.700
|% -8,52
|
|KAPLM
|37,00
|3.099.734
|% -8,19
|
|GUBRF
|74,65
|1.020.183.320
|% 8,03
|
|GARAN
|9,27
|698.692.050
|% -1,28
|
|KARSN
|5,34
|618.017.244
|% 7,01
|
|KOZAL
|116,30
|506.328.026
|% -0,94
|
|EKGYO
|2,37
|501.528.087
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,37
|501.528.087
|% 0,00
|
|DOHOL
|3,78
|484.195.387
|% 1,61
|
|KARSN
|5,34
|618.017.244
|% 7,01
|
|ODAS
|3,82
|348.257.562
|% -0,52
|
|SKBNK
|1,47
|134.388.591
|% 0,68
|
|12:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3218
|7,3282
|% -0,08
|
|Euro
|8,8702
|8,8782
|% -0,29
|
|Sterlin
|9,9894
|10,0395
|% -0,52
|
|Frank
|8,2000
|8,2494
|% -0,29
|
|Riyal
|1,9469
|1,9566
|% -0,14
|
|12:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.850
|1.850
|8,30
|
|Altın Gr.
|437
|437
|2,40
|
|Cumhuriyet
|2.892
|2.936
|-28,00
|
|Tam
|2.880
|2.953
|-28,65
|
|Yarım
|1.392
|1.429
|-13,86
|
|Çeyrek
|698
|714
|-6,93
|
|Gümüş.Ons
|26,73
|26,76
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,35
|6,36
|0,09
|
|B. Petrol
|55,37
|55,37
|0,27
|