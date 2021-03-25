***MAALT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
25.03.2021 17:55
***MAALT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MAALT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920568
BIST
17:511.399
En Yüksek
|Değişim
|: -1,03%
|| -14,56
|Açılış
|: 1.417
|
|Önceki Kapanış
|: 1.414
|
1.433
En Düşük
1.397
17:517,9548
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0338
|Açılış
|: 7,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9000
|
7,9973
En Düşük
7,8757
17:519,4236
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0387
|Açılış
|: 9,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3350
|
9,5060
En Düşük
9,3073
17:51443,62
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 1,82
|Açılış
|: 443,62
|
|Önceki Kapanış
|: 441,79
|
447,85
En Düşük
439,13
BIST En Aktif Hisseler17:51
|VERTU
|29,26
|68.109.403
|% 10,00
|
|UMPAS
|2,20
|88.719
|% 10,00
|
|KSTUR
|314,60
|580.122
|% 10,00
|
|SEYKM
|35,00
|59.456.569
|% 9,99
|
|FADE
|17,39
|53.141.755
|% 9,99
|
|RODRG
|19,28
|571.711
|% -9,99
|
|KLNMA
|25,24
|1.125.243
|% -9,86
|
|UFUK
|20,82
|138.179
|% -9,40
|
|KENT
|335,00
|2.590.753
|% -8,84
|
|COSMO
|10,50
|130.080
|% -8,30
|
|GARAN
|7,05
|3.353.106.435
|% -2,08
|
|SASA
|46,16
|1.811.599.465
|% -2,41
|
|KOZAL
|121,00
|1.228.489.934
|% 1,85
|
|THYAO
|12,76
|964.530.905
|% -1,92
|
|PETKM
|5,65
|926.634.508
|% 0,53
|
|GARAN
|7,05
|3.353.106.435
|% -2,08
|
|SKBNK
|1,23
|340.315.137
|% 3,36
|
|TSKB
|1,41
|301.647.648
|% -3,42
|
|EKGYO
|1,91
|363.013.367
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,18
|396.189.255
|% -2,24
|
|17:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9477
|7,9548
|% 0,43
|
|Euro
|9,3958
|9,4236
|% 0,41
|
|Sterlin
|10,8759
|10,9304
|% 0,62
|
|Frank
|8,4404
|8,4913
|% 0,09
|
|Riyal
|2,1136
|2,1242
|% 0,35
|
|17:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.737
|1.738
|2,67
|
|Altın Gr.
|443
|444
|1,76
|
|Cumhuriyet
|2.942
|2.987
|27,00
|
|Tam
|2.929
|3.004
|23,97
|
|Yarım
|1.415
|1.453
|11,60
|
|Çeyrek
|710
|727
|5,79
|
|Gümüş.Ons
|24,99
|25,02
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,39
|6,40
|0,00
|
|B. Petrol
|62,34
|62,34
|-2,07
|
Seans Raporu
17:51
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