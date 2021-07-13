***MAALT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.07.2021 10:05
***MAALT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MAALT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/950526
BIST
18:001.357
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.357
|
0
En Düşük
0
18:008,6319
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0033
|Açılış
|: 8,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6500
|
8,6426
En Düşük
8,6084
18:0010,2479
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0048
|Açılış
|: 10,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2550
|
10,2810
En Düşük
10,2199
18:00502,24
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,77
|Açılış
|: 502,24
|
|Önceki Kapanış
|: 501,46
|
503,46
En Düşük
501,21
BIST En Aktif Hisseler18:00
|VBTYZ
|13,72
|46.296.795
|% 0,00
|
|VBTYZ
|13,72
|46.296.795
|% 0,00
|
|VBTYZ
|13,72
|46.296.795
|% 0,00
|
|VBTYZ
|13,72
|46.296.795
|% 0,00
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6252
|8,6292
|% -0,07
|
|Euro
|10,2368
|10,2442
|% -0,08
|
|Sterlin
|11,9380
|11,9978
|% -0,14
|
|Frank
|9,3879
|9,4444
|% -0,11
|
|Riyal
|2,2921
|2,3036
|% -0,14
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.811
|1.811
|5,00
|
|Altın Gr.
|502
|502
|1,03
|
|Cumhuriyet
|3.300
|3.349
|-34,00
|
|Tam
|3.284
|3.367
|-34,25
|
|Yarım
|1.587
|1.629
|-16,57
|
|Çeyrek
|796
|814
|-8,28
|
|Gümüş.Ons
|26,29
|26,31
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|7,29
|7,30
|0,02
|
|B. Petrol
|75,52
|75,52
|0,36
|