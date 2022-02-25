***MAALT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
25.02.2022 10:11
***MAALT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MAALT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004360
BIST
12:081.888
En Yüksek
|Değişim
|: 2,00%
|| 37,09
|Açılış
|: 1.883
|
|Önceki Kapanış
|: 1.851
|
1.896
En Düşük
1.866
12:0814,0488
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0258
|Açılış
|: 14,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 14,4700
|
14,1558
En Düşük
13,9449
12:0815,7582
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -0,0873
|Açılış
|: 15,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1400
|
15,9186
En Düşük
15,6688
12:08862,95
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 7,64
|Açılış
|: 862,95
|
|Önceki Kapanış
|: 855,30
|
871,08
En Düşük
853,10
BIST En Aktif Hisseler12:08
|EKIZ
|6,60
|54.252
|% 10,00
|
|OTTO
|34,64
|36.441
|% 9,97
|
|GENTS
|3,09
|5.290.124
|% 9,96
|
|OYLUM
|4,78
|3.633.271
|% 9,13
|
|CEOEM
|13,46
|16.313.122
|% 9,08
|
|AYES
|18,65
|236.072
|% -9,99
|
|KAPLM
|35,24
|205.766
|% -9,96
|
|SANEL
|6,50
|728.527
|% -9,72
|
|COSMO
|7,00
|30.506
|% -6,91
|
|TKFEN
|18,98
|344.601.762
|% -6,59
|
|THYAO
|25,36
|2.316.497.624
|% 0,32
|
|EREGL
|29,70
|904.021.915
|% 2,13
|
|GARAN
|11,21
|524.513.877
|% 1,82
|
|ASELS
|20,16
|467.468.354
|% 6,67
|
|KRDMD
|10,91
|429.585.022
|% 3,41
|
|EKGYO
|1,99
|235.504.081
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,58
|359.589.067
|% 1,42
|
|THYAO
|25,36
|2.316.497.624
|% 0,32
|
|HUNER
|2,80
|238.753.783
|% 5,26
|
|GARAN
|11,21
|524.513.877
|% 1,82
|
|12:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,0384
|14,0488
|% 0,18
|
|Euro
|15,7050
|15,7582
|% -0,55
|
|Sterlin
|18,7581
|18,8522
|% 0,24
|
|Frank
|15,1321
|15,2233
|% 0,28
|
|Riyal
|3,7374
|3,7561
|% 0,34
|
|12:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.913
|1.913
|15,30
|
|Altın Gr.
|864
|864
|8,84
|
|Cumhuriyet
|6.078
|6.170
|457,00
|
|Tam
|6.049
|6.206
|463,52
|
|Yarım
|2.924
|3.002
|224,22
|
|Çeyrek
|1.466
|1.501
|112,11
|
|Gümüş.Ons
|24,26
|24,29
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|10,93
|10,95
|0,07
|
|B. Petrol
|97,25
|97,25
|1,83
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