***MAALT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
23.03.2022 10:01
***MAALT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MAALT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1012175
BIST
09:552.195
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 6,64
|Açılış
|: 2.195
|
|Önceki Kapanış
|: 2.189
|
2.195
En Düşük
2.195
09:5514,8223
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0000
|Açılış
|: 14,8280
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8200
|
14,8382
En Düşük
14,7784
09:5516,3564
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0027
|Açılış
|: 16,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3600
|
16,3846
En Düşük
16,3179
09:55913,08
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -3,04
|Açılış
|: 913,08
|
|Önceki Kapanış
|: 916,12
|
917,14
En Düşük
912,76
BIST En Aktif Hisseler18:05
|YAYLA
|2,89
|3.334.229
|% 0,00
|
|TUCLK
|13,68
|13.599.242
|% 0,00
|
|SNKRN
|29,60
|460.598
|% 0,00
|
|VERTU
|24,02
|32.362.909
|% 0,00
|
|SNGYO
|6,68
|34.011.331
|% 0,00
|
|YAYLA
|2,89
|3.334.229
|% 0,00
|
|TUCLK
|13,68
|13.599.242
|% 0,00
|
|SNKRN
|29,60
|460.598
|% 0,00
|
|VERTU
|24,02
|32.362.909
|% 0,00
|
|SNGYO
|6,68
|34.011.331
|% 0,00
|
|THYAO
|28,52
|3.816.851.646
|% 0,00
|
|EREGL
|33,80
|3.741.109.980
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,26
|3.149.062.554
|% 0,00
|
|GARAN
|11,93
|1.992.089.092
|% 0,00
|
|SISE
|14,35
|1.196.276.210
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,26
|3.149.062.554
|% 0,00
|
|ODAS
|1,65
|297.891.473
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,10
|727.415.084
|% 0,00
|
|DOHOL
|3,64
|623.535.898
|% 0,00
|
|GARAN
|11,93
|1.992.089.092
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8096
|14,8145
|% -0,05
|
|Euro
|16,3452
|16,3598
|% 0,00
|
|Sterlin
|19,6068
|19,7052
|% -0,00
|
|Frank
|15,7839
|15,8790
|% -0,31
|
|Riyal
|3,9369
|3,9566
|% -0,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.918
|1.919
|-3,09
|
|Altın Gr.
|913
|913
|-2,66
|
|Cumhuriyet
|6.061
|6.163
|-44,00
|
|Tam
|6.032
|6.182
|-54,06
|
|Yarım
|2.916
|2.991
|-26,15
|
|Çeyrek
|1.462
|1.495
|-13,07
|
|Gümüş.Ons
|24,82
|24,85
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|11,80
|11,81
|-0,01
|
|B. Petrol
|116
|116
|0,13
|