***MAALT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
23.05.2022 14:04
***MAALT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [MAALT]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MAALT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031721
BIST
15:212.358
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -14,81
|Açılış
|: 2.392
|
|Önceki Kapanış
|: 2.372
|
2.398
En Düşük
2.346
15:2115,8316
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0412
|Açılış
|: 15,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9050
|
15,9720
En Düşük
15,7230
15:2116,8808
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0797
|Açılış
|: 16,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7700
|
17,0411
En Düşük
16,7658
15:21948,17
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 5,62
|Açılış
|: 948,17
|
|Önceki Kapanış
|: 942,56
|
955,65
En Düşük
940,41
BIST En Aktif Hisseler15:19
|IMASM
|51,55
|7.188.704
|% 9,91
|
|DERHL
|6,77
|17.368.736
|% 9,90
|
|LIDFA
|7,35
|14.651.056
|% 9,87
|
|EMNIS
|24,06
|268.540
|% 9,86
|
|DAGHL
|25,98
|2.950.329
|% 9,71
|
|UFUK
|34,84
|839.493
|% -9,97
|
|MEPET
|4,52
|18.338.060
|% -9,60
|
|POLTK
|645,90
|28.466.183
|% -8,12
|
|SELVA
|10,25
|23.401.177
|% -8,07
|
|ORCAY
|18,28
|110.780.377
|% -7,26
|
|THYAO
|42,78
|2.424.476.600
|% -0,19
|
|ASELS
|23,38
|1.654.888.097
|% 2,63
|
|GARAN
|15,57
|1.519.679.914
|% -4,18
|
|SISE
|19,11
|1.335.034.618
|% -1,60
|
|SAHOL
|19,55
|1.072.545.204
|% -0,96
|
|SKBNK
|1,25
|422.186.621
|% 4,17
|
|METRO
|1,23
|279.207.370
|% 2,50
|
|KARSN
|5,83
|1.000.082.990
|% 3,55
|
|YKBNK
|4,34
|729.273.536
|% 0,23
|
|EKGYO
|2,58
|400.617.493
|% -1,90
|
|15:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,8221
|15,8333
|% -0,25
|
|Euro
|16,8609
|16,8789
|% 0,46
|
|Sterlin
|19,8263
|19,9257
|% 0,30
|
|Frank
|16,2884
|16,3865
|% 0,43
|
|Riyal
|4,2046
|4,2257
|% -0,33
|
|15:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.863
|1.863
|16,76
|
|Altın Gr.
|947
|947
|4,67
|
|Cumhuriyet
|6.294
|6.390
|6,00
|
|Tam
|6.270
|6.429
|16,49
|
|Yarım
|3.031
|3.110
|7,97
|
|Çeyrek
|1.520
|1.555
|3,99
|
|Gümüş.Ons
|22,14
|22,17
|0,39
|
|Gümüş Gr.
|11,24
|11,26
|0,14
|
|B. Petrol
|111
|111
|1,10
|