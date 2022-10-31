***MAALT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
31.10.2022 11:39
***MAALT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MAALT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075220
BIST
14:333.942
En Yüksek
|Değişim
|: 1,63%
|| 63,30
|Açılış
|: 3.885
|
|Önceki Kapanış
|: 3.879
|
3.949
En Düşük
3.881
14:3318,6162
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0357
|Açılış
|: 18,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5750
|
18,6618
En Düşük
18,5474
14:3318,4987
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0379
|Açılış
|: 18,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5000
|
18,6111
En Düşük
18,4616
14:33982,38
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,34
|Açılış
|: 982,38
|
|Önceki Kapanış
|: 982,72
|
986,64
En Düşük
979,03
BIST En Aktif Hisseler14:33
|AKCNS
|44,00
|100.350.558
|% 10,00
|
|ATSYH
|125,40
|3.116.358
|% 10,00
|
|VKING
|14,86
|6.457.845
|% 9,99
|
|SMRTG
|85,95
|261.770.555
|% 9,98
|
|KONTR
|98,15
|811.926.114
|% 9,97
|
|AGYO
|5,50
|56.314.641
|% -9,98
|
|METRO
|1,52
|112.164.860
|% -7,88
|
|DOBUR
|51,70
|12.481.335
|% -7,84
|
|MMCAS
|4,88
|281.918
|% -7,05
|
|TUREX
|16,91
|31.600.973
|% -6,42
|
|THYAO
|98,85
|3.559.853.620
|% 1,96
|
|SASA
|118,80
|1.952.075.093
|% 8,69
|
|AKBNK
|14,47
|1.747.317.300
|% -1,43
|
|YKBNK
|8,94
|1.418.876.958
|% 0,68
|
|TUPRS
|373,20
|1.355.731.928
|% 2,08
|
|EKGYO
|4,39
|928.657.187
|% -0,68
|
|YKBNK
|8,94
|1.418.876.958
|% 0,68
|
|ISCTR
|9,06
|1.156.801.824
|% 0,11
|
|SKBNK
|2,05
|250.785.609
|% 0,00
|
|AKBNK
|14,47
|1.747.317.300
|% -1,43
|
|14:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6143
|18,6162
|% 0,19
|
|Euro
|18,4919
|18,4987
|% -0,20
|
|Sterlin
|21,4316
|21,5391
|% -0,39
|
|Frank
|18,5351
|18,6467
|% -0,25
|
|Riyal
|4,9395
|4,9643
|% 0,22
|
|14:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.641
|1.642
|-3,25
|
|Altın Gr.
|982
|982
|-0,32
|
|Cumhuriyet
|6.575
|6.676
|10,00
|
|Tam
|6.606
|6.663
|-73,00
|
|Yarım
|3.219
|3.255
|-39,00
|
|Çeyrek
|1.614
|1.626
|-21,00
|
|Gümüş.Ons
|19,17
|19,20
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|11,46
|11,49
|-0,04
|
|B. Petrol
|92,56
|92,56
|-1,21
|
Seans Raporu
14:33
daha fazla
-
14:48TURGG
Yüzde 4.92 oranında artışla 262.40 lira fiyatla işlem gören hissede 41, 588 adet işlem
-
14:47KERVN
Yüzde 9.84 oranında artışla 0.67 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 607, 900 adet işlem
-
14:46SMRTG
Yüzde 9.98 oranında artışla 85.95 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 164, 277 adet işlem
-
14:45XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 53, 89 artarak (% 1.58 ) 3, 467
-
14:45
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SMRTG, AKCNS, KERVN, NTGAZ, BRKSN, KONTR, PETUN, ULUUN, TUCLK, VKING