***MAALT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
02.11.2022 17:32
***MAALT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MAALT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076293
BIST
17:414.073
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 18,27
|Açılış
|: 4.059
|
|Önceki Kapanış
|: 4.055
|
4.099
En Düşük
4.040
17:4118,6235
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0374
|Açılış
|: 18,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6850
|
18,6407
En Düşük
18,5393
17:4118,4069
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0477
|Açılış
|: 18,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4900
|
18,4724
En Düşük
18,2949
17:41987,44
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 2,22
|Açılış
|: 987,44
|
|Önceki Kapanış
|: 985,22
|
993,12
En Düşük
982,49
BIST En Aktif Hisseler17:41
|PRKAB
|34,10
|273.963.950
|% 10,00
|
|MIATK
|68,75
|298.375.596
|% 10,00
|
|ERCB
|85,25
|96.402.846
|% 10,00
|
|NTGAZ
|35,88
|186.254.912
|% 9,99
|
|EDATA
|24,46
|86.035.403
|% 9,98
|
|ERBOS
|157,70
|268.503.831
|% -8,84
|
|LIDER
|44,16
|57.747.084
|% -8,50
|
|YAPRK
|48,48
|42.380.634
|% -7,48
|
|KRGYO
|8,11
|114.823.962
|% -6,67
|
|KUVVA
|37,28
|1.018.436
|% -6,57
|
|ASELS
|35,94
|7.559.858.985
|% 7,80
|
|THYAO
|101,20
|5.401.541.724
|% -1,17
|
|SASA
|125,20
|2.994.730.890
|% -4,79
|
|EREGL
|30,30
|2.543.419.442
|% 2,09
|
|TUPRS
|396,90
|2.481.292.607
|% 1,77
|
|EKGYO
|4,54
|1.632.229.585
|% 0,67
|
|TSKB
|3,10
|891.080.509
|% 4,38
|
|SKBNK
|2,02
|536.869.121
|% 1,00
|
|ISCTR
|9,04
|2.413.614.017
|% -3,62
|
|ODAS
|8,45
|1.952.686.886
|% 7,78
|
|17:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6185
|18,6235
|% 0,20
|
|Euro
|18,3972
|18,4069
|% 0,26
|
|Sterlin
|21,3170
|21,4239
|% 0,14
|
|Frank
|18,5889
|18,7009
|% 0,38
|
|Riyal
|4,9402
|4,9650
|% 0,14
|
|17:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.649
|1.649
|1,03
|
|Altın Gr.
|988
|988
|3,23
|
|Cumhuriyet
|6.628
|6.728
|39,00
|
|Tam
|6.649
|6.706
|11,00
|
|Yarım
|3.240
|3.278
|5,00
|
|Çeyrek
|1.625
|1.638
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|19,65
|19,67
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|11,78
|11,80
|0,05
|
|B. Petrol
|94,61
|94,61
|-0,04
|