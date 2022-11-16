***MAALT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.11.2022 10:06
***MAALT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [MAALT]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MAALT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1080228
BIST
10:014.708
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 50,65
|Açılış
|: 4.702
|
|Önceki Kapanış
|: 4.657
|
4.713
En Düşük
4.702
10:0118,6133
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0118
|Açılış
|: 18,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,6391
En Düşük
18,5685
10:0119,3254
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0540
|Açılış
|: 19,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,2300
|
19,3558
En Düşük
19,2248
10:011.060,99
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -2,49
|Açılış
|: 1.060,99
|
|Önceki Kapanış
|: 1.063,48
|
1.066,10
En Düşük
1.059,11
BIST En Aktif Hisseler18:00
|YGYO
|1,10
|14.548.280
|% 0,00
|
|KRDMA
|10,36
|93.004.621
|% 0,00
|
|KRDMB
|10,34
|34.418.764
|% 0,00
|
|KNFRT
|14,00
|43.666.117
|% 0,00
|
|KLMSN
|17,05
|50.468.208
|% 0,00
|
|YGYO
|1,10
|14.548.280
|% 0,00
|
|KRDMA
|10,36
|93.004.621
|% 0,00
|
|KRDMB
|10,34
|34.418.764
|% 0,00
|
|KNFRT
|14,00
|43.666.117
|% 0,00
|
|KLMSN
|17,05
|50.468.208
|% 0,00
|
|THYAO
|109,00
|9.787.977.910
|% 0,00
|
|EREGL
|37,60
|8.842.718.573
|% 0,00
|
|ODAS
|12,32
|5.986.361.607
|% 0,00
|
|ASELS
|41,14
|5.795.866.090
|% 0,00
|
|AKBNK
|16,19
|5.385.915.123
|% 0,00
|
|ISCTR
|9,73
|5.009.264.171
|% 0,00
|
|YKBNK
|10,79
|5.383.327.062
|% 0,00
|
|ODAS
|12,32
|5.986.361.607
|% 0,00
|
|SKBNK
|2,34
|1.035.395.744
|% 0,00
|
|TSKB
|3,26
|1.437.784.300
|% 0,00
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6067
|18,6092
|% 0,04
|
|Euro
|19,3261
|19,3380
|% 0,35
|
|Sterlin
|22,0186
|22,1290
|% 0,09
|
|Frank
|19,6359
|19,7542
|% 0,05
|
|Riyal
|4,9340
|4,9588
|% -0,01
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.773
|1.774
|-4,92
|
|Altın Gr.
|1.061
|1.061
|-2,56
|
|Cumhuriyet
|7.086
|7.193
|72,00
|
|Tam
|7.044
|7.166
|-29,00
|
|Yarım
|3.421
|3.503
|-14,00
|
|Çeyrek
|1.710
|1.751
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|21,57
|21,60
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|12,90
|12,92
|-0,00
|
|B. Petrol
|93,22
|93,22
|-0,64
|