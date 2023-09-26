***MAALT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
26.09.2023 15:17
***MAALT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MAALT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1197357
BIST
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16:528.357
En Düşük
|Değişim
|: 0,63%
|| 52,25
|Açılış
|: 8.369
|
|Önceki Kapanış
|: 8.305
|
8.258
En Yüksek
8.390
16:5227,2719
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0661
|Açılış
|: 27,2750
|
|Önceki Kapanış
|: 27,2200
|
27,4538
En Düşük
27,1436
16:5228,9176
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0749
|Açılış
|: 28,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8500
|
29,1359
En Düşük
28,7845
16:521.670,15
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -6,15
|Açılış
|: 1.670,15
|
|Önceki Kapanış
|: 1.676,31
|
1.689,46
En Düşük
1.054,06
BIST En Aktif Hisseler16:52
|ALCAR
|1.050,50
|84.623.873
|% 10,00
|
|GOZDE
|32,12
|146.301.153
|% 10,00
|
|TETMT
|2.594,90
|107.950.115
|% 10,00
|
|QNBFL
|550,00
|5.290.074
|% 10,00
|
|YONGA
|55,00
|1.950.461
|% 10,00
|
|KSTUR
|803,30
|2.013.064
|% -9,99
|
|TUCLK
|80,30
|107.254.586
|% -9,98
|
|ADESE
|2,44
|765.357.959
|% -9,96
|
|BRMEN
|3,62
|548.344
|% -9,95
|
|KNFRT
|22,30
|126.026.672
|% -9,94
|
|THYAO
|231,60
|9.373.188.059
|% -0,39
|
|SASA
|50,45
|9.264.359.231
|% 9,91
|
|TUPRS
|170,30
|9.247.845.524
|% 2,59
|
|ISCTR
|25,72
|5.600.688.081
|% 2,23
|
|HEKTS
|25,84
|4.777.164.246
|% 8,30
|
|ZOREN
|5,55
|3.722.741.135
|% 9,47
|
|KATMR
|2,36
|766.164.695
|% -4,84
|
|ADESE
|2,44
|765.357.959
|% -9,96
|
|ALBRK
|4,05
|1.140.490.663
|% 0,50
|
|ODAS
|12,84
|3.092.479.110
|% 6,20
|
|16:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,2640
|27,2719
|% 0,24
|
|Euro
|28,8985
|28,9176
|% 0,26
|
|Sterlin
|33,1183
|33,2844
|% -0,02
|
|Frank
|29,7409
|29,9200
|% 0,09
|
|Riyal
|7,2475
|7,2839
|% 0,21
|
|16:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.907
|1.907
|-9,17
|
|Altın Gr.
|1.670
|1.671
|-5,61
|
|Cumhuriyet
|11.333
|11.504
|-43,00
|
|Tam
|11.086
|11.163
|-35,00
|
|Yarım
|5.560
|5.605
|-17,00
|
|Çeyrek
|2.772
|2.802
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|22,93
|22,95
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|20,10
|20,13
|-0,13
|
|B. Petrol
|91,83
|91,83
|-0,05
|
Seans Raporu
16:52
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17:07ODAS
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Yüzde 6.47 oranında artışla 29.30 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 558, 861 adet işlem
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17:04
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KRDMD, EREGL, ASTOR
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17:04XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 31, 84 artarak (% 0.44 ) 7, 293
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17:04
Tavandan işlem gören hisse senedleri : REEDR, ULKER, SKBNK, HATSN, ADGYO, TARKM, QNBFL, GOZDE, YONGA, TURGG