***MAALT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.11.2023 14:51
***MAALT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MAALT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1220524
BIST
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17:008.071
En Düşük
|Değişim
|: -0,45%
|| -36,13
|Açılış
|: 8.116
|
|Önceki Kapanış
|: 8.107
|
8.062
En Yüksek
8.149
17:0028,9204
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0148
|Açılış
|: 28,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9300
|
28,9384
En Düşük
28,8301
17:0031,7390
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0451
|Açılış
|: 31,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,6000
|
31,7675
En Düşük
31,6204
17:001.879,92
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 9,06
|Açılış
|: 1.879,92
|
|Önceki Kapanış
|: 1.870,86
|
1.880,57
En Düşük
1.868,54
BIST En Aktif Hisseler17:00
|ICBCT
|15,18
|151.798.361
|% 10,00
|
|POLTK
|17.605,00
|218.940.378
|% 10,00
|
|BINHO
|243,30
|98.846.951
|% 9,99
|
|AVHOL
|41,40
|311.952.560
|% 9,99
|
|SAMAT
|39,22
|58.439.995
|% 9,98
|
|DAPGM
|45,36
|312.112.360
|% -10,00
|
|LIDER
|217,00
|319.093.655
|% -10,00
|
|KSTUR
|1.818,00
|3.436.362
|% -10,00
|
|ORCAY
|12,08
|479.066.544
|% -9,99
|
|KLNMA
|42,16
|5.108.539
|% -9,45
|
|THYAO
|260,50
|7.415.368.759
|% 0,00
|
|SASA
|48,80
|4.309.810.454
|% 4,63
|
|TUPRS
|154,60
|3.297.216.443
|% -0,90
|
|ISCTR
|22,32
|3.145.499.730
|% -0,71
|
|AKBNK
|34,26
|2.782.794.282
|% -0,12
|
|ZOREN
|5,26
|1.060.129.935
|% -0,94
|
|YKBNK
|19,28
|2.743.555.503
|% 1,42
|
|ISCTR
|22,32
|3.145.499.730
|% -0,71
|
|IHLAS
|1,26
|158.214.842
|% -2,33
|
|EKGYO
|7,47
|803.764.943
|% -1,71
|
|17:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,9146
|28,9204
|% 0,05
|
|Euro
|31,7302
|31,7390
|% 0,14
|
|Sterlin
|36,4276
|36,6102
|% 0,15
|
|Frank
|32,7467
|32,9439
|% 0,20
|
|Riyal
|7,6833
|7,7218
|% 0,05
|
|17:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,73
|24,75
|% 0,66
|
|Platin
|930,39
|932,31
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.065,18
|1.067,78
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|80,15
|80,15
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.022,26
|2.022,59
|% 0,66
|
Seans Raporu
17:00
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17:15NIBAS
Yüzde -3.71 oranında düşüşle 19.72 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 856, 005 adet işlem
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17:12TURSG
Yüzde -4.19 oranında düşüşle 40.20 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 308, 739 adet işlem
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17:11XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -24, 48 kaybederek (% -0.34 ) 7, 106
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17:11
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MSGYO, CVKMD, BSOKE, SAFKR, POLTK, EKOS, ETYAT, JANTS, OZSUB, BIOEN
-
17:11
Tabandan işlem gören hisse senetleri : DAPGM, KSTUR, ORCAY, LIDER