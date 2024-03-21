***MAALT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.03.2024 14:10
***MAALT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MAALT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1260972
BIST
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14:089.066
En Düşük
|Değişim
|: 1,24%
|| 110,75
|Açılış
|: 9.036
|
|Önceki Kapanış
|: 8.955
|
9.036
En Yüksek
9.106
14:0832,2032
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -0,1682
|Açılış
|: 33,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 33,1600
|
32,4425
En Düşük
32,0597
14:0835,1626
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -0,2206
|Açılış
|: 35,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 35,9000
|
35,7180
En Düşük
35,0402
14:082.287,83
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 13,95
|Açılış
|: 2.287,83
|
|Önceki Kapanış
|: 2.273,88
|
2.317,10
En Düşük
2.267,37
BIST En Aktif Hisseler14:08
|QNBFL
|189,20
|23.477.948
|% 10,00
|
|RYSAS
|35,22
|28.193.622
|% 9,99
|
|EKIZ
|78,70
|4.200.219
|% 9,99
|
|ELITE
|53,25
|105.470.773
|% 9,98
|
|FMIZP
|339,25
|74.390.704
|% 9,97
|
|PEKGY
|17,42
|400.561.524
|% -9,97
|
|CASA
|99,75
|10.511.001
|% -9,97
|
|DERHL
|10,49
|162.404.802
|% -9,96
|
|AKYHO
|6,34
|167.440.070
|% -9,94
|
|BRMEN
|7,00
|3.164.556
|% -9,68
|
|THYAO
|282,50
|7.407.003.094
|% 1,53
|
|YKBNK
|25,22
|3.573.270.363
|% 3,36
|
|MOGAN
|22,46
|3.166.807.430
|% 4,27
|
|ASELS
|57,95
|3.046.030.214
|% 3,57
|
|TUPRS
|174,10
|1.846.473.984
|% 1,34
|
|BEGYO
|4,88
|1.023.829.283
|% -7,40
|
|EKGYO
|10,75
|1.596.312.540
|% -0,19
|
|YKBNK
|25,22
|3.573.270.363
|% 3,36
|
|MOGAN
|22,46
|3.166.807.430
|% 4,27
|
|ISCTR
|11,01
|1.487.192.706
|% 2,61
|
|14:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,1193
|32,2032
|% -0,52
|
|Euro
|35,0667
|35,1626
|% -0,62
|
|Sterlin
|41,9890
|42,1995
|% -0,69
|
|Frank
|36,8503
|37,0350
|% -1,17
|
|Riyal
|8,7752
|8,8192
|% -0,48
|
|14:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|25,47
|25,51
|% 0,66
|
|Platin
|912,89
|914,87
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.009,23
|1.014,43
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|85,81
|85,81
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.207,44
|2.207,78
|% 0,66
|