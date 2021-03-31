***MAALT*** MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
31.03.2021 19:32
***MAALT*** MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15.02.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (A member of PricewaterhouseCoopers)
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2021-31.12.2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
19.03.2021
Tescil Tarihi
31.03.2021
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
31.03.2021 - 10299
Açıklamalar
Şirketimizin 19.03.2021 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında, 2021
yılı hesap dönemi finansal raporlarının denetlenmesi için bağımsız denetim kuruluşu olarak PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine ilişkin karar Antalya Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 31.03.2021 tarihinde tescil edilmiş olup 31.03.2021 tarih ve 10299 Nolu Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde de ilan edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922397
BIST
18:051.427
En Yüksek
|Değişim
|: 2,50%
|| 34,83
|Açılış
|: 1.399
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.427
En Düşük
1.399
18:058,1174
En Yüksek
|Değişim
|: -1,49%
|| -0,1225
|Açılış
|: 8,1150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2300
|
8,2878
En Düşük
8,0950
18:059,6212
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -0,0474
|Açılış
|: 9,5450
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6700
|
9,7559
En Düşük
9,5507
18:05450,51
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -1,82
|Açılış
|: 450,13
|
|Önceki Kapanış
|: 452,33
|
456,99
En Düşük
448,01
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MERIT
|264,00
|579.389
|% 10,00
|
|MMCAS
|5,83
|170.003
|% 10,00
|
|NIBAS
|19,04
|7.835.252
|% 9,99
|
|ARZUM
|24,22
|50.123.538
|% 9,99
|
|JANTS
|751,90
|8.643.091
|% 9,99
|
|UTPYA
|36,90
|774.605
|% -10,00
|
|UMPAS
|1,83
|544.712
|% -9,85
|
|DIRIT
|5,95
|141.192
|% -6,15
|
|INTEM
|49,00
|5.186.976
|% -4,95
|
|CEOEM
|6,09
|32.078.267
|% -4,25
|
|GARAN
|7,01
|4.416.524.597
|% 4,78
|
|KOZAL
|120,80
|1.118.027.537
|% 1,51
|
|FROTO
|203,90
|1.094.857.260
|% 5,48
|
|SASA
|47,30
|1.067.677.126
|% 4,83
|
|PETKM
|6,05
|926.614.786
|% 5,22
|
|GARAN
|7,01
|4.416.524.597
|% 4,78
|
|SKBNK
|1,23
|362.375.544
|% 3,36
|
|EKGYO
|1,92
|372.310.170
|% 0,52
|
|TSKB
|1,39
|225.918.808
|% 2,96
|
|ODAS
|3,57
|572.047.757
|% 2,88
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1105
|8,1118
|% -1,55
|
|Euro
|9,5711
|9,5870
|% -0,84
|
|Sterlin
|11,1910
|11,2472
|% -1,17
|
|Frank
|8,5888
|8,6405
|% -1,21
|
|Riyal
|2,1569
|2,1677
|% -1,53
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.726
|1.726
|18,29
|
|Altın Gr.
|450
|450
|-2,12
|
|Cumhuriyet
|2.984
|3.029
|4,00
|
|Tam
|2.968
|3.044
|2,71
|
|Yarım
|1.434
|1.473
|1,30
|
|Çeyrek
|719
|736
|0,65
|
|Gümüş.Ons
|24,78
|24,83
|0,40
|
|Gümüş Gr.
|6,46
|6,47
|0,00
|
|B. Petrol
|63,97
|63,97
|1,23
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59ARZUM
Yüzde 9.99 oranında artışla 24.22 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 114, 895 adet işlem
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 27, 12 artarak (% 2.26 ) 1, 229
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : PRKME, OSMEN, JANTS, BJKAS, BURVA, MMCAS, ARZUM, VANGD, GSRAY, SAYAS
-
17:56
DNISI, DMSAS, BIZIM değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:56
ETYAT, SODSN, BASCM değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında