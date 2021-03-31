***MAALT*** MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***MAALT*** MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi15.02.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıPwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (A member of PricewaterhouseCoopers)Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2021-31.12.2021Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi19.03.2021Tescil Tarihi31.03.2021Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su31.03.2021 - 10299AçıklamalarŞirketimizin 19.03.2021 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında, 2021yılı hesap dönemi finansal raporlarının denetlenmesi için bağımsız denetim kuruluşu olarak PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine ilişkin karar Antalya Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 31.03.2021 tarihinde tescil edilmiş olup 31.03.2021 tarih ve 10299 Nolu Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde de ilan edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922397BIST