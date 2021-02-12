***MAALT*** MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş.( Finansal Rapor









***MAALT*** MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat13 4.915.533 4.885.826Satışların Maliyeti13, 14 -3.008.565 -2.595.114TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)1.906.968 2.290.712BRÜT KAR (ZARAR)1.906.968 2.290.712Genel Yönetim Giderleri14, 15 -3.263.316 -3.226.199Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler16 1.408.405 143.802Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler16 -332 -104ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)51.725 -791.789Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler17 40.564 64.952FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)92.289 -726.837Finansman Gelirleri18 23.513.006 25.592.968Finansman Giderleri18 -6.912.259 -3.109.561SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)16.693.036 21.756.570Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri0 -4.571.269Dönem Vergi (Gideri) Geliri19 0 -4.571.269SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)16.693.036 17.185.301DÖNEM KARI (ZARARI)16.693.036 17.185.301Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları16.693.036 17.185.301Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 19 0,03027000 0,03116000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-4.749.581 -3.703.012Dönem Karı (Zararı)16.693.036 17.185.301Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)16.693.036 17.185.301Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-17.684.382 -16.567.217Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler6, 7, 8, 9,14 2.478.401 2.019.505Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-1.173.371 640.094Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler11 32.315 138.005Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 0 84.296Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler10 -1.205.686 417.793Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler18 -14.204.290 -19.004.921Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler18 -14.213.563 -19.009.661Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler18 9.273 4.740Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler19 0 4.571.269Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler-4.744.558 -4.728.212Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-40.564 -64.952Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler17 -6.060 -11.254Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler17 -34.504 -53.698İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler153.456 51.706Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-40.267 832İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-40.267 832Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler2.061 808Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler179.714 39.612İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)172.594 36.417İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7.120 3.195Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler167.734 202.248İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)167.734 202.248İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-155.786 -191.794Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-155.786 -191.794Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-837.890 669.790Vergi İadeleri (Ödemeleri)-3.911.691 -4.372.802YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-10.204.631 18.337.986Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri6.060 11.599Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri6.060 11.599Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-317.826 -997.959Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8 -317.826 -997.959Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri9 34.504 59.557Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları6 -14.000 0Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit GirişleriAlınan Faiz14.708.804 19.264.789Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)7 -24.622.173 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-9.273 -4.740Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)18 -9.273 -4.740YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-14.963.485 14.630.234NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-14.963.485 14.630.234DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ128.703.836 114.073.602DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ113.740.351 128.703.836Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 114.029.980 129.488.706Ticari Alacaklar4 100.032 59.765İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar4 100.032 59.765Stoklar5 5.602 7.663Peşin Ödenmiş Giderler10 19.148 7.993İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10,21 15.530 5.505İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10 3.618 2.488Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar19 3.522.644 0Diğer Dönen Varlıklar10 410.340 265.983İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar10 410.340 265.983ARA TOPLAM118.087.746 129.830.110TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR118.087.746 129.830.110DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar10 6.628 6.628İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar10 6.628 6.628Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller6 18.126.480 19.544.928Maddi Duran Varlıklar8 15.287.440 15.511.745Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri8 121.035 136.858Binalar8 9.893.035 10.393.682Tesis, Makine ve Cihazlar8 17.865 24.671Mobilya ve Demirbaşlar8 16.291 35.146Yapılmakta Olan Yatırımlar8 5.239.214 4.921.388Kullanım Hakkı Varlıkları7 24.119.680 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar9 21.931 23.260Diğer Haklar9 21.931 23.260Peşin Ödenmiş Giderler10 605 331İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10 605 331TOPLAM DURAN VARLIKLAR57.562.764 35.086.892TOPLAM VARLIKLAR17