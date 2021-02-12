***MAALT*** MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş.( Finansal Rapor
12.02.2021 18:18
***MAALT*** MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
13 4.915.533 4.885.826
Satışların Maliyeti
13, 14 -3.008.565 -2.595.114
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.906.968 2.290.712
BRÜT KAR (ZARAR)
1.906.968 2.290.712
Genel Yönetim Giderleri
14, 15 -3.263.316 -3.226.199
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16 1.408.405 143.802
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
16 -332 -104
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
51.725 -791.789
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
17 40.564 64.952
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
92.289 -726.837
Finansman Gelirleri
18 23.513.006 25.592.968
Finansman Giderleri
18 -6.912.259 -3.109.561
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
16.693.036 21.756.570
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
0 -4.571.269
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
19 0 -4.571.269
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
16.693.036 17.185.301
DÖNEM KARI (ZARARI)
16.693.036 17.185.301
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
16.693.036 17.185.301
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 19 0,03027000 0,03116000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-4.749.581 -3.703.012
Dönem Karı (Zararı)
16.693.036 17.185.301
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
16.693.036 17.185.301
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-17.684.382 -16.567.217
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
6, 7, 8, 9,14 2.478.401 2.019.505
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-1.173.371 640.094
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 32.315 138.005
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 0 84.296
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
10 -1.205.686 417.793
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
18 -14.204.290 -19.004.921
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
18 -14.213.563 -19.009.661
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
18 9.273 4.740
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19 0 4.571.269
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
-4.744.558 -4.728.212
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-40.564 -64.952
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
17 -6.060 -11.254
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
17 -34.504 -53.698
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
153.456 51.706
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-40.267 832
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-40.267 832
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
2.061 808
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
179.714 39.612
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
172.594 36.417
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7.120 3.195
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
167.734 202.248
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
167.734 202.248
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-155.786 -191.794
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-155.786 -191.794
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-837.890 669.790
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-3.911.691 -4.372.802
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-10.204.631 18.337.986
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
6.060 11.599
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
6.060 11.599
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-317.826 -997.959
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -317.826 -997.959
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9 34.504 59.557
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
6 -14.000 0
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Alınan Faiz
14.708.804 19.264.789
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
7 -24.622.173 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-9.273 -4.740
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
18 -9.273 -4.740
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-14.963.485 14.630.234
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-14.963.485 14.630.234
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
128.703.836 114.073.602
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
113.740.351 128.703.836
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 114.029.980 129.488.706
Ticari Alacaklar
4 100.032 59.765
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 100.032 59.765
Stoklar
5 5.602 7.663
Peşin Ödenmiş Giderler
10 19.148 7.993
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10,21 15.530 5.505
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 3.618 2.488
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
19 3.522.644 0
Diğer Dönen Varlıklar
10 410.340 265.983
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
10 410.340 265.983
ARA TOPLAM
118.087.746 129.830.110
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
118.087.746 129.830.110
DURAN VARLIKLAR
Diğer Alacaklar
10 6.628 6.628
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 6.628 6.628
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
6 18.126.480 19.544.928
Maddi Duran Varlıklar
8 15.287.440 15.511.745
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
8 121.035 136.858
Binalar
8 9.893.035 10.393.682
Tesis, Makine ve Cihazlar
8 17.865 24.671
Mobilya ve Demirbaşlar
8 16.291 35.146
Yapılmakta Olan Yatırımlar
8 5.239.214 4.921.388
Kullanım Hakkı Varlıkları
7 24.119.680 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 21.931 23.260
Diğer Haklar
9 21.931 23.260
Peşin Ödenmiş Giderler
10 605 331
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 605 331
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
57.562.764 35.086.892
TOPLAM VARLIKLAR
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