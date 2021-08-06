***MAALT*** MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş.( Finansal Rapor









***MAALT*** MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat13 2.421.016 2.444.031 1.214.586 1.222.015Satışların Maliyeti13,14 -1.341.070 -1.376.835 -660.462 -687.874TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)1.079.946 1.067.196 554.124 534.141BRÜT KAR (ZARAR)1.079.946 1.067.196 554.124 534.141Genel Yönetim Giderleri14,15 -1.543.829 -1.409.087 -699.142 -647.520Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler16.846 15.767 8.971 6.096Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-261 -332 0 -332ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-447.298 -326.456 -136.047 -107.615Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler16 4.404.980 33.642 55.973 8.941Yatırım Faaliyetlerinden Giderler16 -5.521.644 0 -5.482.173 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-1.563.962 -292.814 -5.562.247 -98.674Finansman Gelirleri17 16.455.595 10.693.046 7.051.088 4.615.983Finansman Giderleri17 -1.220.157 -1.807.489 -810.529 -1.030.030SÜRDÜRÜLEN F 10 181.622 173.806Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-7.975.588 -4.177.219Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler17 -7.989.059 -4.181.360Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler17 13.471 4.141Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler18 0 1.745.305Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler-2.308.284 -2.317.135Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler1.116.664 -33.642Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler16 1.116.664 -5.477Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler16 0 -28.165İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler4.936.388 -274.930Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler24.406 -80.338İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)24.406 -80.338Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler1.499 647Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler4.582.704 -194.840İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-387.632 -225.142İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)4.970.336 30.302Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler67.503 112.564İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)67.503 112.564İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler260.276 -112.963Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)260.276 -112.963Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları10.904.199 3.269.144Vergi İadeleri (Ödemeleri)18 -447.102 -1.797.554YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI4.101.588 -20.215.303Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri4.628.646 5.477Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri8,16 4.628.646 5.477Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-8.056.580 -234.363Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8 -8.056.580 -234.363Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 28.165Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 -14.000Alınan Faiz7.529.522 4.621.591Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-24.622.173FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-13.471 -4.141Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)17 -13.471 -4.141YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)14.545.214 -18.747.854NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)14.545.214 -18.747.854DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ113.740.351 128.703.836DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 128.285.565 109.955.982Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 129.034.731 114.029.980Ticari Alacaklar4 75.626 100.032İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar4 75.626 100.032Stoklar5 4.103 5.602Peşin Ödenmiş Giderler10 43.387 19.148İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10,21 12.674 15.530İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10 30.713 3.618Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar19 3.969.746 3.522.644Diğer Dönen Varlıklar10 119.865 410.340İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar10 119.865 410.340ARA TOPLAM133.247.458 118.087.746TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR133.247.458 118.087.746DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar10 10.010 6.628İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar10 10.010 6.628Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller6 17.413.394 18.126.480Maddi Duran Varlıklar8 17.371.080 15.287.440Kullanım Hakkı Varlıkları7 23.868.433 24.119.680Maddi Olmayan Duran Varlıklar9 21.266 21.931Peşin Ödenmiş Giderler10 3.183 605İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10 3.183 605TOPLAM DURAN VARLIKLAR58.687.366 57.562.764TOPLAM VARLIKLAR191.934.824 175.650.510KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar4 2.556.086 533.557İlişkili Taraflara Ticari Borçlar4,20 66.383 454.015İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar4 2.489.703 79.542Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar10 69.767 277.743Diğer Borçlar10 340.557 11.928İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar10 340.557 11.928Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 4.804.064 4.765.623İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 4.804.064 4.765.623Kısa Vadeli Karşılıklar1.677.411 1.504.095Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar11 44.616 52.922Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar10 1.632.795 1.451.173ARA TOPLAM9.447.885 7.092.946TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER9.447.885 7.092.946UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar4 2.560.175 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar4 2.560.175 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 60.761.511 63.108.236İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 60.761.511 63.108.236Uzun Vadeli Karşılıklar11 664.374 626.903Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar11 664.374 626.903TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER63.986.060 63.735.139TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER73.433.945 70.828.085ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar118.500.879 104.822.425Ödenmiş Sermaye12 5.515.536 5.515.536Sermaye Düzeltme Farkları12 56.769.483 56.769.483Geri Alınmış Paylar (-)12 -2.839.746 -2.839.746Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-1.387.557 -1.394.535Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.387.557 -1.394.535Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.387.557 -1.394.535Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler12 3.680.616 3.680.616Yasal Yedekler12 840.870 840.870Geri Alınan Paylara İlişkin Yedekler12 2.839.746 2.839.746Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları43.091.071 26.398.035Net Dönem Karı veya Zararı13.671.476 16.693.036TOPLAM ÖZKAYNAKLAR118.500.879 104.822.425TOPLAM KAYNAKLAR191.934.824 175.650.510Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler12 5.515.536 56.769.483 -2.839.746 -1.392.755 3.455.669 9.437.681 17.185.301 88.131.169 88.131.169Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler224.947 16.960.354 -17.185.301 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-1.725 6.487.438 6.845.713 6.845.713Dönem Karı (Zararı)6.847.438 6.847.438 6.847.438Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)11 -1.725 -1.725 -1.725Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler12 5.515.536 56.769.483 -2.839.746 -1.394.480 3.680.616 26.398.035 6.847.438 94.976.882 94.976.882Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler12 5.515.536 56.769.483 -2.839.746 -1.394.535 3.680.616 26.398.035 16.693.036 104.822.425 104.822.425Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler16.693.036 -16.693.036 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)6.978 13.671.476 13.678.454 13.678.454Dönem Karı (Zararı)13.671.476 13.671.476 13.671.476Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)11 6.978 6.978 6.978Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler12 5.515.536 56.769.483 -2.839.746 -1.387.557 3.680.616 43.091.071 13.671.476 118.500.879 118.500.879Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)13.671.476 6.847.438 678.312 2.822.536DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar11 6.978 -1.725 5.422 -91Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)11 6.978 -1.725 5.422 -91Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)11 6.978 -1.725 5.422 -91TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)13.678.454 6.845.713 683.734 2.822.445Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları13.678.454 6.845.713 683.734 2.822.445http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955550BIST