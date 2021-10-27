***MAALT*** MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş.( Finansal Rapor









***MAALT*** MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat13 3.649.685 3.677.812 1.228.669 1.233.781Satışların Maliyeti13,14 -1.934.262 -2.062.764 -593.192 -685.929TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)1.715.423 1.615.048 635.477 547.852BRÜT KAR (ZARAR)1.715.423 1.615.048 635.477 547.852Genel Yönetim Giderleri14,15 -2.243.253 -2.133.705 -699.424 -724.618Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler19.115 24.622 2.269 8.855Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-261 -332 0 0ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-508.976 -494.367 -61.678 -167.911Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler16 4.404.980 36.991 0 3.349Yatırım Faaliyetlerinden Giderler16 -5.521.644 0 0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-1.625.640 -457.376 -61.678 -164.562Finansman Gelirleri17 23.130.513 17.875.170 6.674.918 7.182.124Finansman Giderleri17 -2.993.533 -1.809.724 -1.773.376 -2.235SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)18.511.340 15.608.070 4.839.864 7.015.327Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri0 -3.233.920 0 -1.488.615Dönem Vergi (Gideri) Geliri18 0 -3.233.920 0 -1.488.615SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)18.511.340 12.374.150 4.839.864 5.526.712DÖNEM KARI (ZARARI)18.511.340 12.374.150 4.839.864 5.526.712Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları18.511.340 12.374.150 4.839.864 5.526.712Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 19 0,03356000 0,02244000 0,00876000 0,01002000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI9.608.991 5.520.853Dönem Karı (Zararı)18.511.340 12.374.150Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-12.283.104 -4.276.125Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler6,7,8,9 1.719.533 1.860.828Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler551.892 505.017Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler11 158.980 105.111Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler10 392.912 399.906Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-12.134.238 -6.287.982Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler17 -12.158.071 -6.294.358Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler17 23.833 6.376Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler18 0 3.233.920Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler-3.536.955 -3.550.917Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler1.116.664 -36.991Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler16 1.116.664 -6.060Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler16 0 -30.931İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler4.056.213 -139.046Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler47.643 29.855İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)47.643 29.855Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler1.499 647Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler4.241.147 -188.518İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-376.271 -220.966İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)4.617.418 32.448Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-134.891 125.927İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-134.891 125.927İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-99.185 -106.957Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-99.185 -106.957Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları10.284.449 7.958.979Vergi İadeleri (Ödemeleri)18 -675.458 -2.438.126YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI4.957.535 -18.266.706Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri4.628.646 6.060Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri8,16 4.628.646 6.060Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-11.112.544 -293.451Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8 -11.112.544 -293.451Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 30.931Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 -14.000Alınan Faiz11.441.433 6.625.927Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 -24.622.173FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-23.833 -6.376Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)17 -23.833 -6.376YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)14.542.693 -12.752.229NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)14.542.693 -12.752.229DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ113.740.351 128.703.836DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 128.283.044 115.951.607Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 129.289.311 114.029.980Ticari Alacaklar4 52.389 100.032İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar4 52.389 100.032Stoklar5 4.103 5.602Peşin Ödenmiş Giderler10 21.662 19.148İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10,20 6.511 15.530İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10 15.151 3.618Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar18 4.198.102 3.522.644Diğer Dönen Varlıklar10 500.916 410.340İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar10 500.916 410.340ARA TOPLAM134.066.483 118.087.746TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR134.066.483 118.087.746DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar10 10.010 6.628İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar10 10.010 6.628Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller6 17.057.485 18.126.480Maddi Duran Varlıklar8 20.382.003 15.287.440Kullanım Hakkı Varlıkları7 23.742.810 24.119.680Maddi Olmayan Duran Varlıklar9 20.934 21.931Peşin Ödenmiş Giderler10 3.318 605İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10 3.318 605TOPLAM DURAN VARLIKLAR61.216.560 57.562.764TOPLAM VARLIKLAR195.283.043 175.650.510KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar4 2.835.814 533.557İlişkili Taraflara Ticari Borçlar4,20 77.744 454.015İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar4 2.758.070 79.542Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar10 73.297 277.743Diğer Borçlar10 265.236 11.928İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar10 265.236 11.928Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 4.767.827 4.765.623İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 4.767.827 4.765.623Kısa Vadeli Karşılıklar1.888.701 1.504.095Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar11 44.616 52.922Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar10 1.844.085 1.451.173ARA TOPLAM9.830.875 7.092.946TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER9.830.875 7.092.946UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar4 1.938.890 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar4 1.938.890 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 59.569.077 63.108.236İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 59.569.077 63.108.236Uzun Vadeli Karşılıklar11 610.436 626.903Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar11 610.436 626.903TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER62.118.403 63.735.139TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER71.949.278 70.828.085ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar123.333.765 104.822.425Ödenmiş Sermaye12 5.515.536 5.515.536Sermaye Düzeltme Farkları12 56.769.483 56.769.483Geri Alınmış Paylar (-)12 -2.839.746 -2.839.746Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-1.394.535 -1.394.535Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.394.535 -1.394.535Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.394.535 -1.394.535Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler12 3.680.616 3.680.616Yasal Yedekler12 840.870 840.870Geri Alınan Paylara İlişkin Yedekler12 2.839.746 2.839.746Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları43.091.071 26.398.035Net Dönem Karı veya Zararı18.511.340 16.693.036TOPLAM ÖZKAYNAKLAR123.333.765 104.822.425TOPLAM KAYNAKLAR195.283.043 175.650.510Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler12 5.515.536 56.769.483 -2.839.746 -1.392.755 3.455.669 9.437.681 17.185.301 88.131.169 88.131.169Transferler224.947 16.960.354 -17.185.301 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-1.780 12.374.150 12.372.370 12.372.370Dönem Karı (Zararı)12.374.150 12.374.150 12.374.150Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)11 -1.780 -1.780 -1.780Dönem Sonu Bakiyeler12 5.515.536 56.769.483 -2.839.746 -1.394.535 3.680.616 26.398.035 12.374.150 100.503.539 100.503.539Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler12 5.515.536 56.769.483 -2.839.746 -1.394.535 3.680.616 26.398.035 16.693.036 104.822.425 104.822.425Transferler16.693.036 -16.693.036 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)18.511.340 18.511.340 18.511.340Dönem Karı (Zararı)18.511.340 18.511.340 18.511.340Dönem Sonu Bakiyeler12 5.515.536 56.769.483 -2.839.746 -1.394.535 3.680.616 43.091.071 18.511.340 123.333.765 123.333.765Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)18.511.340 12.374.150 4.839.864 5.526.712DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar11 0 -1.780 0 -55Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)11 0 -1.780 0 -55Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)11 0 -1.780 0 -55TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)18.511.340 12.372.370 4.839.864 5.526.657Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları18.511.340 12.372.370 4.839.864 5.526.657http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973040BIST