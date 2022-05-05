***MAALT*** MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş.( Finansal Rapor
05.05.2022 18:28
***MAALT*** MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
13 1.183.169 1.206.430
Satışların Maliyeti
13, 14 -554.525 -680.608
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
628.644 525.822
BRÜT KAR (ZARAR)
628.644 525.822
Genel Yönetim Giderleri
14, 15 -1.148.829 -844.687
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16 2.642.926 7.875
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
16 0 -261
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.122.741 -311.251
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
17 127.020 4.349.007
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
17 0 -39.471
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
2.249.761 3.998.285
Finansman Gelirleri
18 12.550.121 9.404.507
Finansman Giderleri
18 -10.175 -409.628
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
14.789.707 12.993.164
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
0 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
19 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
14.789.707 12.993.164
DÖNEM KARI (ZARARI)
14.789.707 12.993.164
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
14.789.707 12.993.164
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 19 0,02681000 0,02360000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.934.465 4.100.733
Dönem Karı (Zararı)
14.789.707 12.993.164
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-15.007.130 -8.283.558
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
6, 7, 8 ,9, 14 517.933 608.460
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
440.569 303.956
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 206.158 74.003
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
10 234.411 229.953
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
18 -15.838.612 -3.758.784
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
18 -15.872.182 -3.761.570
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
18 33.570 2.786
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
-1.127.654
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-127.020 -4.309.536
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
17 -127.020 -4.309.536
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-3.462.216 -397.830
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
102.652 29.513
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
102.652 29.513
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
1.499
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
91.103 -252.958
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-299.583 -301.571
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
390.686 48.613
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.077.528 91.767
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.077.528 91.767
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.578.443 -267.651
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-2.578.443 -267.651
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-3.679.639 4.311.776
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-254.826 -211.043
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-7.611.332 8.231.542
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
127.020 4.515.002
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
127.020 4.515.002
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-24.012.503 -111.925
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -24.012.503 -111.925
Alınan Faiz
16.274.151 3.828.465
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-33.570 -2.786
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
18 -33.570 -2.786
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-11.579.367 12.329.489
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-11.579.367 12.329.489
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
147.530.948 113.740.351
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 135.951.581 126.069.840
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 136.463.374 148.444.710
Ticari Alacaklar
4 46.422 149.074
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 46.422 149.074
Stoklar
5 4.103 4.103
Peşin Ödenmiş Giderler
10 130.380 23.187
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10,21 54.055 20.487
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 76.325 2.700
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
19 4.668.271 4.413.445
Diğer Dönen Varlıklar
10 4.132.714 1.787.280
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
10 4.132.714 1.787.280
ARA TOPLAM
145.445.264 154.821.799
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
145.445.264 154.821.799
DURAN VARLIKLAR
Diğer Alacaklar
10 10.010 10.010
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 10.010 10.010
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
6 16.357.546 16.704.659
Maddi Duran Varlıklar
8 52.170.670 28.203.032
Kullanım Hakkı Varlıkları
7 23.491.564 23.617.187
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 20.269 20.601
Peşin Ödenmiş Giderler
10 1.458 1.202
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 1.458 1.202
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
92.051.517 68.556.691
TOPLAM VARLIKLAR
237.496.781 223.378.490
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Ticari Borçlar
4 7.798.372 7.061.064
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4,21 4.878.012 4.487.326
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4 2.920.360 2.573.738
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
10 89.092 143.783
Diğer Borçlar
10 586.565 712.125
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 586.565 712.125
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 4.815.259 4.731.592
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 4.815.259 4.731.592
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.776.251 1.541.840
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
11 44.617 44.616
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
10 1.731.634 1.497.224
ARA TOPLAM
15.065.539 14.190.404
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
15.065.539 14.190.404
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Ticari Borçlar
4 658.871 1.305.076
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4 658.871 1.305.076
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 57.270.141 58.376.645
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 57.270.141 58.376.645
Uzun Vadeli Karşılıklar
11 824.848 619.998
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11 824.848 619.998
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
58.753.860 60.301.719
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
73.819.399 74.492.123
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
163.677.382 148.886.367
Ödenmiş Sermaye
12 5.515.536 5.515.536
Sermaye Düzeltme Farkları
12 56.769.483 56.769.483
Geri Alınmış Paylar (-)
12 -2.839.746 -2.839.746
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.386.322 -1.387.630
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.386.322 -1.387.630
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.386.322 -1.387.630
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
12 3.680.616 3.680.616
Yasal Yedekler
12 840.870 840.870
Geri Alınan Paylara İlişkin Yedekler
12 2.839.746 2.839.746
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
87.148.108 43.091.071
Net Dönem Karı veya Zararı
14.789.707 44.057.037
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
163.677.382 148.886.367
TOPLAM KAYNAKLAR
237.496.781 223.378.490
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
12 5.515.536 56.769.483 -2.839.746 -1.394.535 3.680.616 26.398.035 16.693.036 104.822.425 104.822.425
Transferler
16.693.036 -16.693.036 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.556 12.993.164 12.994.720 12.994.720
Dönem Karı (Zararı)
12.993.164 12.993.164 12.993.164
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
11 1.556 1.556 1.556
Dönem Sonu Bakiyeler
12 5.515.536 56.769.483 -2.839.746 -1.392.979 3.680.616 43.091.071 12.993.164 117.817.145 117.817.145
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
12 5.515.536 56.769.483 -2.839.746 -1.387.630 3.680.616 43.091.071 44.057.037 148.886.367 148.886.367
Transferler
44.057.037 -44.057.037 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.308 14.789.707 14.791.015 14.791.015
Dönem Karı (Zararı)
14.789.707 14.789.707 14.789.707
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
11 1.308 1.308 1.308
Dönem Sonu Bakiyeler
12 5.515.536 56.769.483 -2.839.746 -1.386.322 3.680.616 87.148.108 14.789.707 163.677.382 163.677.382
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
14.789.707 12.993.164
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
11 1.308 1.556
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
11 1.308 1.556
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
11 1.308 1.556
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
14.791.015 12.994.720
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
14.791.015 12.994.720
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026786
BIST