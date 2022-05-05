***MAALT*** MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş.( Finansal Rapor









***MAALT*** MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat13 1.183.169 1.206.430Satışların Maliyeti13, 14 -554.525 -680.608TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)628.644 525.822BRÜT KAR (ZARAR)628.644 525.822Genel Yönetim Giderleri14, 15 -1.148.829 -844.687Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler16 2.642.926 7.875Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler16 0 -261ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)2.122.741 -311.251Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler17 127.020 4.349.007Yatırım Faaliyetlerinden Giderler17 0 -39.471FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)2.249.761 3.998.285Finansman Gelirleri18 12.550.121 9.404.507Finansman Giderleri18 -10.175 -409.628SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)14.789.707 12.993.164Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri0 0Dönem Vergi (Gideri) Geliri19 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)14.789.707 12.993.164DÖNEM KARI (ZARARI)14.789.707 12.993.164Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları14.789.707 12.993.164Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 19 0,02681000 0,02360000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-3.934.465 4.100.733Dönem Karı (Zararı)14.789.707 12.993.164Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-15.007.130 -8.283.558Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler6, 7, 8 ,9, 14 517.933 608.460Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler440.569 303.956Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler11 206.158 74.003Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler10 234.411 229.953Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler18 -15.838.612 -3.758.784Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler18 -15.872.182 -3.761.570Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler18 33.570 2.786Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler-1.127.654Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-127.020 -4.309.536Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler17 -127.020 -4.309.536İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-3.462.216 -397.830Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler102.652 29.513İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)102.652 29.513Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler1.499Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler91.103 -252.958İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-299.583 -301.571İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)390.686 48.613Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.077.528 91.767İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-1.077.528 91.767İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-2.578.443 -267.651Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-2.578.443 -267.651Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-3.679.639 4.311.776Vergi İadeleri (Ödemeleri)-254.826 -211.043YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-7.611.332 8.231.542Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri127.020 4.515.002Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri127.020 4.515.002Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-24.012.503 -111.925Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8 -24.012.503 -111.925Alınan Faiz16.274.151 3.828.465FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-33.570 -2.786Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)18 -33.570 -2.786YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-11.579.367 12.329.489NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-11.579.367 12.329.489DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ147.530.948 113.740.351DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 135.951.581 126.069.840Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 136.463.374 148.444.710Ticari Alacaklar4 46.422 149.074İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar4 46.422 149.074Stoklar5 4.103 4.103Peşin Ödenmiş Giderler10 130.380 23.187İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10,21 54.055 20.487İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10 76.325 2.700Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar19 4.668.271 4.413.445Diğer Dönen Varlıklar10 4.132.714 1.787.280İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar10 4.132.714 1.787.280ARA TOPLAM145.445.264 154.821.799TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR145.445.264 154.821.799DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar10 10.010 10.010İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar10 10.010 10.010Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller6 16.357.546 16.704.659Maddi Duran Varlıklar8 52.170.670 28.203.032Kullanım Hakkı Varlıkları7 23.491.564 23.617.187Maddi Olmayan Duran Varlıklar9 20.269 20.601Peşin Ödenmiş Giderler10 1.458 1.202İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10 1.458 1.202TOPLAM DURAN VARLIKLAR92.051.517 68.556.691TOPLAM VARLIKLAR237.496.781 223.378.490KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar4 7.798.372 7.061.064İlişkili Taraflara Ticari Borçlar4,21 4.878.012 4.487.326İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar4 2.920.360 2.573.738Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar10 89.092 143.783Diğer Borçlar10 586.565 712.125İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar10 586.565 712.125Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 4.815.259 4.731.592İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 4.815.259 4.731.592Kısa Vadeli Karşılıklar1.776.251 1.541.840Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar11 44.617 44.616Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar10 1.731.634 1.497.224ARA TOPLAM15.065.539 14.190.404TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER15.065.539 14.190.404UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar4 658.871 1.305.076İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar4 658.871 1.305.076Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 57.270.141 58.376.645İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 57.270.141 58.376.645Uzun Vadeli Karşılıklar11 824.848 619.998Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar11 824.848 619.998TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER58.753.860 60.301.719TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER73.819.399 74.492.123ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar163.677.382 148.886.367Ödenmiş Sermaye12 5.515.536 5.515.536Sermaye Düzeltme Farkları12 56.769.483 56.769.483Geri Alınmış Paylar (-)12 -2.839.746 -2.839.746Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-1.386.322 -1.387.630Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.386.322 -1.387.630Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.386.322 -1.387.630Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler12 3.680.616 3.680.616Yasal Yedekler12 840.870 840.870Geri Alınan Paylara İlişkin Yedekler12 2.839.746 2.839.746Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları87.148.108 43.091.071Net Dönem Karı veya Zararı14.789.707 44.057.037TOPLAM ÖZKAYNAKLAR163.677.382 148.886.367TOPLAM KAYNAKLAR237.496.781 223.378.490Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler12 5.515.536 56.769.483 -2.839.746 -1.394.535 3.680.616 26.398.035 16.693.036 104.822.425 104.822.425Transferler16.693.036 -16.693.036 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)1.556 12.993.164 12.994.720 12.994.720Dönem Karı (Zararı)12.993.164 12.993.164 12.993.164Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)11 1.556 1.556 1.556Dönem Sonu Bakiyeler12 5.515.536 56.769.483 -2.839.746 -1.392.979 3.680.616 43.091.071 12.993.164 117.817.145 117.817.145Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler12 5.515.536 56.769.483 -2.839.746 -1.387.630 3.680.616 43.091.071 44.057.037 148.886.367 148.886.367Transferler44.057.037 -44.057.037 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)1.308 14.789.707 14.791.015 14.791.015Dönem Karı (Zararı)14.789.707 14.789.707 14.789.707Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)11 1.308 1.308 1.308Dönem Sonu Bakiyeler12 5.515.536 56.769.483 -2.839.746 -1.386.322 3.680.616 87.148.108 14.789.707 163.677.382 163.677.382Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)14.789.707 12.993.164DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar11 1.308 1.556Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)11 1.308 1.556Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)11 1.308 1.556TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)14.791.015 12.994.720Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları14.791.015 12.994.720http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026786BIST