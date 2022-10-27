***MAALT*** MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş.( Finansal Rapor
27.10.2022 19:35
***MAALT*** MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
13 3.588.945 3.649.685 1.209.461 1.228.669
Satışların Maliyeti
13, 14 -1.641.792 -1.934.262 -543.001 -593.192
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.947.153 1.715.423 666.460 635.477
BRÜT KAR (ZARAR)
1.947.153 1.715.423 666.460 635.477
Genel Yönetim Giderleri
14, 15 -3.223.750 -2.243.253 -953.524 -699.424
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16 2.675.537 19.115 13.476 2.269
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
16 -969 -261 -608 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.397.971 -508.976 -274.196 -61.678
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
17 140.168 4.404.980 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
17 0 -5.521.644 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.538.139 -1.625.640 -274.196 -61.678
Finansman Gelirleri
18 39.436.289 23.130.513 12.788.112 6.674.918
Finansman Giderleri
18 -32.859 -2.993.533 -11.264 -1.773.376
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
40.941.569 18.511.340 12.502.652 4.839.864
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
19 0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
40.941.569 18.511.340 12.502.652 4.839.864
DÖNEM KARI (ZARARI)
40.941.569 18.511.340 12.502.652 4.839.864
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
40.941.569 18.511.340 12.502.652 4.839.864
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 20 0,07423000 0,03356000 0,02267000 0,00877000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
29.275.449 9.608.991
Dönem Karı (Zararı)
40.941.569 18.511.340
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-10.684.982 -12.283.104
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
6, 7, 8, 9 1.530.588 1.719.533
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
908.206 551.892
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 587.374 158.980
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
10 320.832 392.912
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-9.533.190 -12.134.238
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
18 -9.566.049 -12.158.071
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
18 32.859 23.833
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19 0 0
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
-3.450.418 -3.536.955
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-140.168 1.116.664
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
17 -140.168 1.116.664
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-3.655.417 4.056.213
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
126.851 47.643
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
126.851 47.643
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 1.499
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7.318.568 4.241.147
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8.995.899 -376.271
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.677.331 4.617.418
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
219.220 -134.891
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
219.220 -134.891
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-11.320.056 -99.185
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-11.320.056 -99.185
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
26.601.170 10.284.449
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
19 2.674.279 -675.458
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-56.504.414 4.957.535
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
140.168 4.628.646
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
8, 17 140.168 4.628.646
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-66.975.324 -11.112.544
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -66.975.324 -11.112.544
Alınan Faiz
10.330.742 11.441.433
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-32.859 -23.833
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
18 -32.859 -23.833
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-27.261.824 14.542.693
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-27.261.824 14.542.693
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
147.530.948 113.740.351
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 120.269.124 128.283.044
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 120.418.193 148.444.710
Ticari Alacaklar
4 22.223 149.074
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 22.223 149.074
Stoklar
5 4.103 4.103
Peşin Ödenmiş Giderler
10 45.353 23.187
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10,21 18.590 20.487
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 26.763 2.700
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
19 1.739.166 4.413.445
Diğer Dönen Varlıklar
10 13.083.405 1.787.280
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
10 13.083.405 1.787.280
ARA TOPLAM
135.312.443 154.821.799
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
135.312.443 154.821.799
DURAN VARLIKLAR
Diğer Alacaklar
10 10.010 10.010
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 10.010 10.010
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
6 15.686.666 16.704.659
Maddi Duran Varlıklar
8 95.043.583 28.203.032
Kullanım Hakkı Varlıkları
7 23.240.317 23.617.187
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 19.649 20.601
Peşin Ödenmiş Giderler
10 2.967 1.202
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 2.967 1.202
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
134.003.192 68.556.691
TOPLAM VARLIKLAR
269.315.635 223.378.490
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Ticari Borçlar
4 15.684.708 7.061.064
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4,21 13.483.225 4.487.326
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4 2.201.483 2.573.738
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
10 147.533 143.783
Diğer Borçlar
10 927.595 712.125
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 927.595 712.125
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 4.759.583 4.731.592
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 4.759.583 4.731.592
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.862.672 1.541.840
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
11 44.617 44.616
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
10 1.818.055 1.497.224
ARA TOPLAM
23.382.091 14.190.404
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
23.382.091 14.190.404
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Ticari Borçlar
4 0 1.305.076
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4 0 1.305.076
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 54.898.236 58.376.645
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 54.898.236 58.376.645
Uzun Vadeli Karşılıklar
11 1.204.686 619.998
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11 1.204.686 619.998
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
56.102.922 60.301.719
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
79.485.013 74.492.123
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
189.830.622 148.886.367
Ödenmiş Sermaye
12 5.515.536 5.515.536
Sermaye Düzeltme Farkları
12 56.769.483 56.769.483
Geri Alınmış Paylar (-)
12 -2.839.746 -2.839.746
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.384.944 -1.387.630
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.384.944 -1.387.630
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.384.944 -1.387.630
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
12 3.680.616 3.680.616
Yasal Yedekler
12 840.870 840.870
Geri Alınan Paylara İlişkin Yedekler
12 2.839.746 2.839.746
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
87.148.108 43.091.071
Net Dönem Karı veya Zararı
40.941.569 44.057.037
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
189.830.622 148.886.367
TOPLAM KAYNAKLAR
269.315.635 223.378.490
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
12 5.515.536 56.769.483 -2.839.746 -1.394.535 3.680.616 26.398.035 16.693.036 104.822.425 104.822.425
Transferler
16.693.036 -16.693.036 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
18.511.340 18.511.340 18.511.340
Dönem Karı (Zararı)
18.511.340 18.511.340 18.511.340
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
11 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
12 5.515.536 56.769.483 -2.839.746 -1.394.535 3.680.616 43.091.071 18.511.340 123.333.765 123.333.765
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
12 5.515.536 56.769.483 -2.839.746 -1.387.630 3.680.616 43.091.071 44.057.037 148.886.367 148.886.367
Transferler
44.057.037 -44.057.037 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
2.686 40.941.569 40.944.255 40.944.255
Dönem Karı (Zararı)
40.941.569 40.941.569 40.941.569
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
11 2.686 2.686 2.686
Dönem Sonu Bakiyeler
12 5.515.536 56.769.483 -2.839.746 -1.384.944 3.680.616 87.148.108 40.941.569 189.830.622 189.830.622
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
40.941.569 18.511.340 12.502.652 4.839.864
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
11 2.686 0 920 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
11 2.686 0 920 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
11 2.686 0 920 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
40.944.255 18.511.340 12.503.572 4.839.864
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
40.944.255 18.511.340 12.503.572 4.839.864
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074877
BIST