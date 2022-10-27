***MAALT*** MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş.( Finansal Rapor









***MAALT*** MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat13 3.588.945 3.649.685 1.209.461 1.228.669Satışların Maliyeti13, 14 -1.641.792 -1.934.262 -543.001 -593.192TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)1.947.153 1.715.423 666.460 635.477BRÜT KAR (ZARAR)1.947.153 1.715.423 666.460 635.477Genel Yönetim Giderleri14, 15 -3.223.750 -2.243.253 -953.524 -699.424Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler16 2.675.537 19.115 13.476 2.269Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler16 -969 -261 -608 0ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.397.971 -508.976 -274.196 -61.678Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler17 140.168 4.404.980 0 0Yatırım Faaliyetlerinden Giderler17 0 -5.521.644 0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)1.538.139 -1.625.640 -274.196 -61.678Finansman Gelirleri18 39.436.289 23.130.513 12.788.112 6.674.918Finansman Giderleri18 -32.859 -2.993.533 -11.264 -1.773.376SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)40.941.569 18.511.340 12.502.652 4.839.864Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri0 0 0 0Dönem Vergi (Gideri) Geliri19 0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)40.941.569 18.511.340 12.502.652 4.839.864DÖNEM KARI (ZARARI)40.941.569 18.511.340 12.502.652 4.839.864Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları40.941.569 18.511.340 12.502.652 4.839.864Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 20 0,07423000 0,03356000 0,02267000 0,00877000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI29.275.449 9.608.991Dönem Karı (Zararı)40.941.569 18.511.340Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-10.684.982 -12.283.104Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler6, 7, 8, 9 1.530.588 1.719.533Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler908.206 551.892Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler11 587.374 158.980Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler10 320.832 392.912Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-9.533.190 -12.134.238Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler18 -9.566.049 -12.158.071Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler18 32.859 23.833Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler19 0 0Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler-3.450.418 -3.536.955Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-140.168 1.116.664Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler17 -140.168 1.116.664İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-3.655.417 4.056.213Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler126.851 47.643İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)126.851 47.643Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler0 1.499Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7.318.568 4.241.147İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)8.995.899 -376.271İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-1.677.331 4.617.418Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler219.220 -134.891İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)219.220 -134.891İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-11.320.056 -99.185Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-11.320.056 -99.185Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları26.601.170 10.284.449Vergi İadeleri (Ödemeleri)19 2.674.279 -675.458YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-56.504.414 4.957.535Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri140.168 4.628.646Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri8, 17 140.168 4.628.646Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-66.975.324 -11.112.544Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8 -66.975.324 -11.112.544Alınan Faiz10.330.742 11.441.433FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-32.859 -23.833Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)18 -32.859 -23.833YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-27.261.824 14.542.693NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-27.261.824 14.542.693DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ147.530.948 113.740.351DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 120.269.124 128.283.044Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 120.418.193 148.444.710Ticari Alacaklar4 22.223 149.074İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar4 22.223 149.074Stoklar5 4.103 4.103Peşin Ödenmiş Giderler10 45.353 23.187İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10,21 18.590 20.487İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10 26.763 2.700Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar19 1.739.166 4.413.445Diğer Dönen Varlıklar10 13.083.405 1.787.280İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar10 13.083.405 1.787.280ARA TOPLAM135.312.443 154.821.799TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR135.312.443 154.821.799DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar10 10.010 10.010İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar10 10.010 10.010Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller6 15.686.666 16.704.659Maddi Duran Varlıklar8 95.043.583 28.203.032Kullanım Hakkı Varlıkları7 23.240.317 23.617.187Maddi Olmayan Duran Varlıklar9 19.649 20.601Peşin Ödenmiş Giderler10 2.967 1.202İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10 2.967 1.202TOPLAM DURAN VARLIKLAR134.003.192 68.556.691TOPLAM VARLIKLAR269.315.635 223.378.490KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar4 15.684.708 7.061.064İlişkili Taraflara Ticari Borçlar4,21 13.483.225 4.487.326İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar4 2.201.483 2.573.738Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar10 147.533 143.783Diğer Borçlar10 927.595 712.125İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar10 927.595 712.125Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 4.759.583 4.731.592İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 4.759.583 4.731.592Kısa Vadeli Karşılıklar1.862.672 1.541.840Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar11 44.617 44.616Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar10 1.818.055 1.497.224ARA TOPLAM23.382.091 14.190.404TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER23.382.091 14.190.404UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar4 0 1.305.076İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar4 0 1.305.076Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 54.898.236 58.376.645İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 54.898.236 58.376.645Uzun Vadeli Karşılıklar11 1.204.686 619.998Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar11 1.204.686 619.998TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER56.102.922 60.301.719TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER79.485.013 74.492.123ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar189.830.622 148.886.367Ödenmiş Sermaye12 5.515.536 5.515.536Sermaye Düzeltme Farkları12 56.769.483 56.769.483Geri Alınmış Paylar (-)12 -2.839.746 -2.839.746Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-1.384.944 -1.387.630Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.384.944 -1.387.630Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.384.944 -1.387.630Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler12 3.680.616 3.680.616Yasal Yedekler12 840.870 840.870Geri Alınan Paylara İlişkin Yedekler12 2.839.746 2.839.746Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları87.148.108 43.091.071Net Dönem Karı veya Zararı40.941.569 44.057.037TOPLAM ÖZKAYNAKLAR189.830.622 148.886.367TOPLAM KAYNAKLAR269.315.635 223.378.490Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler12 5.515.536 56.769.483 -2.839.746 -1.394.535 3.680.616 26.398.035 16.693.036 104.822.425 104.822.425Transferler16.693.036 -16.693.036 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)18.511.340 18.511.340 18.511.340Dönem Karı (Zararı)18.511.340 18.511.340 18.511.340Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)11 0 0Dönem Sonu Bakiyeler12 5.515.536 56.769.483 -2.839.746 -1.394.535 3.680.616 43.091.071 18.511.340 123.333.765 123.333.765Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler12 5.515.536 56.769.483 -2.839.746 -1.387.630 3.680.616 43.091.071 44.057.037 148.886.367 148.886.367Transferler44.057.037 -44.057.037 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)2.686 40.941.569 40.944.255 40.944.255Dönem Karı (Zararı)40.941.569 40.941.569 40.941.569Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)11 2.686 2.686 2.686Dönem Sonu Bakiyeler12 5.515.536 56.769.483 -2.839.746 -1.384.944 3.680.616 87.148.108 40.941.569 189.830.622 189.830.622Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)40.941.569 18.511.340 12.502.652 4.839.864DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar11 2.686 0 920 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)11 2.686 0 920 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)11 2.686 0 920 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)40.944.255 18.511.340 12.503.572 4.839.864Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları40.944.255 18.511.340 12.503.572 4.839.864http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074877BIST