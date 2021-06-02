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***MAALT*** MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri

02.06.2021 18:39



***MAALT*** MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )

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Açıklamalar

Şirketimizin 02 Haziran 2021 tarihli Yönetim Kurulu Kararı çerçevesinde Ark İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Ark İnşaat") ile Antalya İli, Muratpaşa İlçesi, Gençlik Mahallesinde bulunan Divan Talya Otel ve ek binalarının projesine göre inşaatının anahtar teslimi yöntemi ile inşasına ilişkin bir sözleşme imzalanmıştır. 
Sözleşme uyarınca, Ark İnşaat'a direkt maliyetler üzerinden işin niteliğine bağlı olarak sözleşmede farklılaştırılmak suretiyle belirlenecek olan yüzdeler oranında ücret ödenecektir. Belirlenen yüzdelere göre sözleşme tarihindeki koşullar esas alınarak, sözleşme tarihi itibariyle yapılan hesaplamaya göre, Ark İnşaat'a ödenecek bedelin 35.000.000 TL + KDV seviyelerinde olması tahmin edilmekte olup bu tutar garanti iş bedeli anlamına gelmemektedir. Ark İnşaat'a ödenecek bedel anlaşmada belirtilen işler karşılığında anlaşmada belirtilen değişen yüzdelere göre hesaplanacaktır.
Halka kapalı bir şirket olan Ark İnşaat'ın payları, Şirketimizin ana ortağı Koç Holding'in ana ortağı olan Temel Ticaret ve Yatırım A.Ş. ile Koç Ailesi üyelerine ait olup, bu nedenle Ark İnşaat Şirketimiz ile ilişkili taraf konumundadır. Yönetim Kurulumuzun aynı tarihli toplantısında SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında, Ark İnşaat ile Şirketimiz arasında imzalanan sözleşme bedelinin Tebliğ'deki eşikleri aşması beklendiğinden, "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İşlemlere İlişkin Rapor" hazırlanarak oybirliği ile onaylanmış olup, Raporun sonuç kısmı aşağıda verilmektedir.
"Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin (Tebliğ) 10. Maddesi kapsamında, Şirketimizin Ark İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile yaygın ve süreklilik arz eden hizmet alımı işlemlerinin 2021 hesap dönemi içerisindeki tutarının, kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolar olan 2020 yılı finansal tablolarında yer alan satılan malın maliyeti tutarının %10'undan fazlasına ulaşması beklenmektedir. İşbu raporda Ark İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile 2021 yılı içerisinde yapılması öngörülen işlemlerin koşulları, fiyat belirleme yöntemi ve bu yöntemin seçilmesindeki gerekçeler açıklanmış ve yapılan değerlendirmede, işin niteliğine göre farklılaşan oranlar üzerinden maliyet artı yöntemi üzerinden yapılan fiyatlandırmanın, sözleşmede belirlenen oran ve koşulların piyasa koşullarına uygun ve alınan diğer tekliflere göre şirketimiz açısından daha avantajlı olduğu sonucuna ulaşılmıştır."





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939706


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