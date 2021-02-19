***MAALT*** MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***MAALT*** MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2020 Yılı Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu KararıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 19.02.2021Nakit Kar Payı Ödeme Şekli ÖdenmeyecekPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)MAALT, TRAMAALT91K5 0,0000000 0 0 0,0000000 0Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)MAALT, TRAMAALT91K5 0 0Ek AçıklamalarYönetim Kurulu'nun 19.02.2021 tarihli kararı ileTürkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) esas alınarak hazırlanan ve PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen, 1 Ocak – 31 Aralık 2020 hesap dönemine ilişkin, TFRS'ye göre hazırlanan finansal tablolar ile Vergi Usul Kanunu (VUK) hükümlerine uygun olarak tutulan kayıtlara göre oluşan mali tablolarının incelenmesi sonucunda ,TFRS'ye uygun olarak hazırlanan bilançonun aktif pasif toplamının 175.650.510 TL VUK'a göre hazırlanan kayıtlara uygun olarak hazırlanan bilançonun aktif pasif toplamının 194.741.933 TL olduğu,TFRS'ye uygun olarak hazırlanan finansal raporlara göre 16.693.036,00 TL net dönem karı VUK'a göre hazırlanan kayıtlarda ise 37.940.524,39 TL cari yıl net dönem zararı olduğu görülerekTFRS'ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre elde edilen 16.693.036,00 TL net dönem karına 350 TL tutarındaki bağışların eklenmesi sonucu ulaşılan dağıtılabilir kar payı matrahının 16.693.386,00 TL olduğuVUK kayıtlarına göre hazırlanan mali tablolara göre 37.940.524,39 TL tutarındaki net dönem zararından dolayı dağıtılabilir kara ulaşılamadığıGörülmüş olup, buna göreSermaye Piyasası mevzuatı ile Şirket Esas Sözleşmesinin 18. maddesine ve 27 Mart 2014 tarihli Genel Kurul'da pay sahipleri tarafından onaylanan Şirketimiz Kar Dağıtım Politikası'na uygun olarak Şirketimizin VUK kayıtlarında yer alan net dönem zararı, uzun vadeli stratejileri ile yatırım ve finansman politikaları dikkate alınarak kar payı dağıtımı yapılmayarak, TFRS'ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre 16.693.036,00 TL tutarındaki net dönem karının geçmiş yıl karlarına aktarılmasının, VUK kayıtlarına göre 37.940.524,39 TL dönem zararının ise geçmiş yıl zararlarına aktarılmasının, Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 Kar Dağıtım Tablosu.pdfKAR PAYI DAĞITIM TABLOSUMARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş. 01.01.2020/31.12.2020 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 5.515.5362. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 1.103.107,2* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 16.693.036 -37.940.524,394. Vergiler ( - ) 0 05. Net Dönem Kârı 16.693.036 -37.940.524,396. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 07. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 0 08. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 16.693.036 0Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 0 09. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 350 010. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 16.693.386 011. Ortaklara Birinci Kâr Payı 0 0* Nakit 0 0* Bedelsiz 0 012. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 013. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0* Çalışanlara 0 0* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 014. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 015. Ortaklara İkinci Kâr Payı 0 016. Genel Kanuni Yedek Akçe 0 017. Statü Yedekleri 0 018. Özel Yedekler 0 019. Olağanüstü Yedek 16.693.386 020. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 0Kar Payı Oranları TablosuPay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET- - - 0 0 0 0 0TOPLAM 0 0 0 0 0Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları(*) Genel Kanuni Yedek Akçe kalemine ilişkin açıklama : Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) esas alınarak hazırlanan finansal tablolarda, geçmiş yıllarda yapılan mahsup işlemi nedeniyle, ilgili tutar 840.870 TL olarak yer almaktadırhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911198BIST