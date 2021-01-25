***MAALT*** MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
25.01.2021 20:58
***MAALT*** MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin uzatılmasına ilişkin Yönetim Kurulu kararının alınması.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 25.01.2021
İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 50.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 50.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
Ek Açıklamalar
Şirket yönetim kurulunun 25.01.2021 tarihli kararı ile esas sözleşmenin "Sermaye" başlıklı 6. Maddesinin, kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin uzatılması amacıyla değiştirilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı nezdinde gerekli izinlerin alınmasına ve bu değişiklikleri içeren ekteki yeni metnin, yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Ana Sözleşme Tadil Metni.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904303
BIST
18:051.540
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -2,24
|Açılış
|: 1.557
|
|Önceki Kapanış
|: 1.542
|
1.560
En Düşük
1.537
18:057,4015
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0088
|Açılış
|: 7,3850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4100
|
7,4277
En Düşük
7,3635
18:058,9915
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0313
|Açılış
|: 8,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0100
|
9,0459
En Düşük
8,9676
18:05441,27
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,56
|Açılış
|: 441,27
|
|Önceki Kapanış
|: 441,83
|
444,18
En Düşük
438,20
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KAPLM
|48,40
|3.644.423
|% 10,00
|
|KSTUR
|231,00
|1.450.547
|% 10,00
|
|LUKSK
|40,04
|7.012.871
|% 10,00
|
|MAALT
|231,10
|3.080.101
|% 10,00
|
|BASCM
|17,93
|1.220.589
|% 10,00
|
|POLTK
|490,50
|11.421.889
|% -10,00
|
|MERIT
|162,00
|4.012.858
|% -9,95
|
|OZRDN
|11,59
|12.495.182
|% -9,95
|
|EMNIS
|37,56
|2.475.347
|% -9,80
|
|KERVN
|1,24
|7.749.291
|% -9,49
|
|KOZAL
|121,40
|2.535.876.041
|% 6,12
|
|ODAS
|4,04
|1.715.853.578
|% 6,04
|
|KRDMD
|6,99
|1.547.098.439
|% 1,01
|
|PETKM
|5,26
|1.541.813.629
|% 2,73
|
|GARAN
|9,54
|1.286.212.929
|% -2,25
|
|ODAS
|4,04
|1.715.853.578
|% 6,04
|
|TSKB
|1,96
|831.511.581
|% -3,45
|
|IHLGM
|1,57
|514.094.403
|% 6,08
|
|EKGYO
|2,47
|796.205.917
|% -0,80
|
|PETKM
|5,26
|1.541.813.629
|% 2,73
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3958
|7,4015
|% -0,12
|
|Euro
|8,9816
|8,9915
|% -0,35
|
|Sterlin
|10,0813
|10,1319
|% -0,26
|
|Frank
|8,2973
|8,3473
|% -0,46
|
|Riyal
|1,9670
|1,9768
|% -0,13
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.855
|1.856
|1,30
|
|Altın Gr.
|441
|441
|-0,55
|
|Cumhuriyet
|2.933
|2.980
|21,00
|
|Tam
|2.922
|2.995
|20,07
|
|Yarım
|1.412
|1.449
|9,71
|
|Çeyrek
|708
|724
|4,85
|
|Gümüş.Ons
|25,35
|25,39
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,03
|6,04
|-0,03
|
|B. Petrol
|55,67
|55,67
|0,42
|
Seans Raporu
18:05
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17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler MGROS, PGSUS, TSKB
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BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -4, 55 kaybederek (% -0.33 ) 1, 356
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17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : VAKFN, ESEN, BSOKE, VERUS, YAPRK, ISYAT, LUKSK, INVEO, ALKA, SEKUR
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17:59
BAGFS, DERIM, ADEL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:59
MTRYO, MERIT, KONTR değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında