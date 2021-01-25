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***MAALT*** MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

25.01.2021 20:58



***MAALT*** MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin uzatılmasına ilişkin Yönetim Kurulu kararının alınması.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 25.01.2021
İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 50.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 50.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6

Ek Açıklamalar
Şirket yönetim kurulunun 25.01.2021 tarihli kararı ile esas sözleşmenin "Sermaye" başlıklı 6. Maddesinin, kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin uzatılması amacıyla değiştirilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı nezdinde gerekli izinlerin alınmasına ve bu değişiklikleri içeren ekteki yeni metnin, yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmştir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Ana Sözleşme Tadil Metni.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904303


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