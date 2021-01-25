***MAALT*** MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***MAALT*** MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin uzatılmasına ilişkin Yönetim Kurulu kararının alınması.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 25.01.2021İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi GüncellemesiMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 50.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 50.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6Ek AçıklamalarŞirket yönetim kurulunun 25.01.2021 tarihli kararı ile esas sözleşmenin "Sermaye" başlıklı 6. Maddesinin, kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin uzatılması amacıyla değiştirilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı nezdinde gerekli izinlerin alınmasına ve bu değişiklikleri içeren ekteki yeni metnin, yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 Ana Sözleşme Tadil Metni.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904303BIST