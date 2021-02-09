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***MAALT*** MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı

09.02.2021 09:20



***MAALT*** MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı )

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İlgili Fonlar []
Türkçe
Maddi Duran Varlık Satımı

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Satışa Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği
Hurda Değeri Bulunan Muhtelif Makina,Teçhizat ve Demirbaşlar
Satışa Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü
-
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
08/02/2021
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Toplam Satış Bedeli
4.050.000 TL
İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)
1%
Satış Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)
%73
Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
%2
Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)
%26
Satılan Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Kayıtlı Değerinin Aktif Toplamına Oranı (%)
<%0,1 (Satışa konu varlıkların birçoğu faydalı ömrünü tamamladığı için)
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
%83
Satış Koşulları
Peşin (Cash)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
-
Satış Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Talya Otel ile ilgili hurda satışının faaliyete önemli bir etkisi bulunmamaktadır
Elde Edilen Maddi Duran Varlık Satış Karının/Zararının Tutarı
Satışa konu varlıkların birçoğunun faydalı ömrü tamamlanmış olup, satış bedelinin önemli bir kısmının maddi duran varlık satış karı olarak muhasebeleştirilmesi öngörülmektedir.
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği
Talya Otel yatırımının finansmanında kullanılmak üzere değerlendirilecektir.
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
-
Karşı Taraf
Sahalar Metal Demir Çelik Hurdacılık Nakliye Harfiyat İnşaat Taahhüt İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği
İlişkili taraf değildir
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
08/02/2021
Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı Fiyatı
-
Maddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Teklif Toplama
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Zorunlu değildir
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar

Şirketimiz 22.01.2021 tarihinde yapmış olduğu Özel Durum Açıklamasını takiben Talya Oteli'nde hurda değeri bulunan ve büyük kısmının faydalı ömürleri sona ermiş olan muhtelif makina,teçhizat ve demirbaşın Sahalar Metal Demir Çelik Hurdacılık Nakliye Harfiyat İnşaat Taahhüt İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'ne 4.050.000 TL + KDV peşin bedel ile satışına karar verilmiş ve satış sözleşmesi imzalanmıştır. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908513


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Tam 2.764 2.834 71,67  
Yarım 1.336 1.371 34,66  
Çeyrek 670 686 17,34  
Gümüş.Ons 27,34 27,38 0,03  
Gümüş Gr. 6,22 6,22 0,00  
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