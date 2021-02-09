***MAALT*** MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı









***MAALT*** MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeMaddi Duran Varlık SatımıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiSatışa Konu Maddi Duran Varlığın NiteliğiHurda Değeri Bulunan Muhtelif Makina,Teçhizat ve DemirbaşlarSatışa Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, YüzölçümüSatışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi08/02/2021Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EvetToplam Satış Bedeli4.050.000 TLİşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)1%Satış Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)%73Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)%2Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)%26Satılan Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Kayıtlı Değerinin Aktif Toplamına Oranı (%)<%0,1 (Satışa konu varlıkların birçoğu faydalı ömrünü tamamladığı için)İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)%83Satış KoşullarıPeşin (Cash)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı TarihSatış Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiTalya Otel ile ilgili hurda satışının faaliyete önemli bir etkisi bulunmamaktadırElde Edilen Maddi Duran Varlık Satış Karının/Zararının TutarıSatışa konu varlıkların birçoğunun faydalı ömrü tamamlanmış olup, satış bedelinin önemli bir kısmının maddi duran varlık satış karı olarak muhasebeleştirilmesi öngörülmektedir.Varsa Satış Karının Ne Şekilde DeğerlendirileceğiTalya Otel yatırımının finansmanında kullanılmak üzere değerlendirilecektir.Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar TarihiKarşı TarafSahalar Metal Demir Çelik Hurdacılık Nakliye Harfiyat İnşaat Taahhüt İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited ŞirketiKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliğiİlişkili taraf değildirVarsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi08/02/2021Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı FiyatıMaddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiTeklif ToplamaDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniZorunlu değildirDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarŞirketimiz 22.01.2021 tarihinde yapmış olduğu Özel Durum Açıklamasını takiben Talya Oteli'nde hurda değeri bulunan ve büyük kısmının faydalı ömürleri sona ermiş olan muhtelif makina,teçhizat ve demirbaşın Sahalar Metal Demir Çelik Hurdacılık Nakliye Harfiyat İnşaat Taahhüt İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'ne 4.050.000 TL + KDV peşin bedel ile satışına karar verilmiş ve satış sözleşmesi imzalanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908513BIST