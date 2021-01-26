***MAALT*** MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
26.01.2021 18:39
***MAALT*** MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş. tarafından Şirketimize iletilen 26 Ocak 2021 tarihli yazı ile Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve/veya miktar hareketine ilişkin olarak kamuya açıklanmamış bir özel durumun olup olmadığı bilgisinin ve varsa özel durum bildiriminin KAP'a iletilmesi talep edilmiştir.
Şirketimiz faaliyetlerine ilişkin önemli tüm gelişmeler KAP'ta halihazırda açıklanmış olup, kamuya açıklanmamış özel durum açıklaması gerektirecek herhangi bir gelişme bulunmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904505
BIST
18:051.536
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -4,10
|Açılış
|: 1.538
|
|Önceki Kapanış
|: 1.540
|
1.549
En Düşük
1.517
18:057,3434
En Yüksek
|Değişim
|: -0,83%
|| -0,0612
|Açılış
|: 7,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3850
|
7,4351
En Düşük
7,3348
18:058,9343
En Yüksek
|Değişim
|: -0,73%
|| -0,0655
|Açılış
|: 8,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9700
|
9,0211
En Düşük
8,9163
18:05437,50
En Yüksek
|Değişim
|: -0,97%
|| -4,30
|Açılış
|: 437,50
|
|Önceki Kapanış
|: 441,79
|
444,16
En Düşük
436,87
BIST En Aktif Hisseler18:05
|LIDFA
|3,85
|48.625.119
|% 10,00
|
|MAALT
|254,20
|42.965.280
|% 10,00
|
|KONTR
|44,06
|140.446.180
|% 9,99
|
|VAKFN
|8,26
|27.223.180
|% 9,99
|
|QNBFL
|132,10
|1.680.174
|% 9,99
|
|SUMAS
|70,20
|517.309
|% -10,00
|
|SONME
|75,15
|1.681.707
|% -10,00
|
|ATSYH
|9,18
|1.626.642
|% -10,00
|
|SNKRN
|29,70
|2.332.846
|% -10,00
|
|MERIT
|145,80
|270.751
|% -10,00
|
|EKGYO
|2,54
|2.292.592.966
|% 2,83
|
|GARAN
|9,52
|1.930.616.731
|% -0,21
|
|KARSN
|5,02
|1.783.759.796
|% -3,46
|
|KOZAL
|121,00
|1.515.642.581
|% -0,33
|
|DOHOL
|4,04
|1.169.173.508
|% 5,76
|
|EKGYO
|2,54
|2.292.592.966
|% 2,83
|
|SKBNK
|1,50
|565.953.516
|% -3,23
|
|TSKB
|1,93
|716.398.273
|% -1,53
|
|KARSN
|5,02
|1.783.759.796
|% -3,46
|
|DOHOL
|4,04
|1.169.173.508
|% 5,76
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3385
|7,3434
|% -0,83
|
|Euro
|8,9267
|8,9343
|% -0,73
|
|Sterlin
|10,0580
|10,1084
|% -0,33
|
|Frank
|8,2422
|8,2918
|% -0,74
|
|Riyal
|1,9513
|1,9611
|% -0,84
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.853
|1.854
|-2,54
|
|Altın Gr.
|438
|438
|-3,82
|
|Cumhuriyet
|2.910
|2.954
|-26,00
|
|Tam
|2.898
|2.971
|-24,18
|
|Yarım
|1.401
|1.437
|-11,70
|
|Çeyrek
|703
|719
|-5,85
|
|Gümüş.Ons
|25,51
|25,54
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,03
|6,04
|-0,00
|
|B. Petrol
|55,67
|55,67
|-0,01
|