***MAALT*** MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
28.04.2021 20:56
***MAALT*** MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş. tarafından Şirketimize iletilen 28 Nisan 2021 tarihli yazı ile Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve/veya miktar hareketine ilişkin olarak kamuya açıklanmamış bir özel durumun olup olmadığı bilgisinin ve varsa özel durum bildiriminin KAP'a iletilmesi talep edilmiştir.
Şirketimiz faaliyetlerine ilişkin önemli tüm gelişmeler KAP'ta yayımlanan özel durum açıklamaları ve finansal raporlar aracılığıyla halihazırda açıklanmıştır. Bu kapsamda son olarak 30 Mart 2021 tarihli özel durum açıklamamızda belirtilen Divan Talya Oteli'nin yeniden yapım amacıyla yıkımına ilişkin çalışmalar devam etmekte olup, kamuya açıklanmamış özel durum açıklaması gerektirecek herhangi bir gelişme bulunmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932067
BIST
18:051.402
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 15,61
|Açılış
|: 1.391
|
|Önceki Kapanış
|: 1.386
|
1.407
En Düşük
1.391
18:058,2238
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0351
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,2519
En Düşük
8,1390
18:059,9874
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0381
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0286
En Düşük
9,8754
18:05468,96
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,24
|Açılış
|: 468,96
|
|Önceki Kapanış
|: 469,20
|
472,20
En Düşük
464,93
BIST En Aktif Hisseler18:05
|CMBTN
|259,60
|11.725.051
|% 10,00
|
|UZERB
|50,20
|1.369.554
|% 9,99
|
|ALCAR
|353,30
|41.526.724
|% 9,99
|
|UTPYA
|27,76
|2.808.088
|% 9,98
|
|BRYAT
|367,10
|27.727.094
|% 9,98
|
|DIRIT
|4,59
|190.865
|% -10,00
|
|KSTUR
|265,50
|913.781
|% -10,00
|
|FRIGO
|30,20
|51.971.890
|% -9,96
|
|BNTAS
|6,08
|95.436.878
|% -9,93
|
|ATLAS
|1,83
|1.300.468
|% -9,85
|
|GARAN
|7,23
|1.044.416.777
|% 1,54
|
|EREGL
|19,26
|750.300.622
|% 1,69
|
|PETKM
|6,70
|741.179.200
|% 2,76
|
|BIOEN
|17,68
|476.301.834
|% 1,90
|
|KRDMD
|7,12
|457.854.655
|% 1,42
|
|YKBNK
|2,10
|331.417.285
|% 0,00
|
|GARAN
|7,23
|1.044.416.777
|% 1,54
|
|PETKM
|6,70
|741.179.200
|% 2,76
|
|TSKB
|1,28
|131.546.421
|% 5,79
|
|AKBNK
|4,88
|397.735.644
|% 0,62
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2126
|8,2242
|% 0,43
|
|Euro
|9,9719
|9,9878
|% 0,39
|
|Sterlin
|11,4272
|11,4845
|% 0,37
|
|Frank
|9,0080
|9,0623
|% 0,42
|
|Riyal
|2,1842
|2,1952
|% 0,32
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.774
|1.775
|-7,17
|
|Altın Gr.
|468
|468
|-0,75
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|26,12
|26,15
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,89
|6,90
|-0,00
|
|B. Petrol
|67,97
|67,97
|1,19
|