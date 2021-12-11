***MAALT*** MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
11.12.2021 18:11
***MAALT*** MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş. tarafından Şirketimize iletilen 10 Aralık 2021 tarihli yazı ile Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve/veya miktar hareketine ilişkin olarak kamuya açıklanmamış bir özel durumun olup olmadığı bilgisinin ve varsa özel durum bildiriminin KAP'a iletilmesi talep edilmiştir.
Şirketimiz faaliyetlerine ilişkin önemli tüm gelişmeler KAP'ta halihazırda açıklanmış olup, kamuya açıklanmamış özel durum açıklaması gerektirecek herhangi bir gelişme bulunmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982804
BIST
18:052.035
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 4,04
|Açılış
|: 2.034
|
|Önceki Kapanış
|: 2.031
|
2.043
En Düşük
2.001
18:0513,8651
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0183
|Açılış
|: 13,8950
|
|Önceki Kapanış
|: 13,7900
|
13,8771
En Düşük
13,8544
18:0515,7021
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0211
|Açılış
|: 15,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5800
|
15,7232
En Düşük
15,6730
18:05795,39
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 8,14
|Açılış
|: 795,15
|
|Önceki Kapanış
|: 787,25
|
799,59
En Düşük
782,15
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EUHOL
|2,31
|23.126.463
|% 10,00
|
|HEDEF
|5,39
|76.636.280
|% 10,00
|
|BFREN
|1.265,00
|89.774.348
|% 10,00
|
|ISBTR
|45.441,00
|764.528
|% 10,00
|
|EDATA
|16,54
|93.096.430
|% 9,97
|
|PRKAB
|64,80
|18.895.097
|% -10,00
|
|RALYH
|13,77
|20.414.671
|% -10,00
|
|SONME
|34,20
|3.559.595
|% -10,00
|
|DOBUR
|138,00
|2.951.406
|% -9,98
|
|UTPYA
|12,40
|16.062.538
|% -9,95
|
|THYAO
|22,24
|5.341.040.991
|% 1,09
|
|KRDMD
|10,89
|3.734.059.076
|% 3,71
|
|PETKM
|9,27
|2.908.114.850
|% 3,69
|
|SISE
|15,79
|2.683.270.378
|% 2,53
|
|GARAN
|11,73
|1.779.719.052
|% -1,10
|
|EKGYO
|2,51
|1.247.765.244
|% -0,79
|
|KRDMD
|10,89
|3.734.059.076
|% 3,71
|
|PETKM
|9,27
|2.908.114.850
|% 3,69
|
|YKBNK
|3,55
|985.138.067
|% -1,66
|
|TSKB
|1,58
|435.851.007
|% -3,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8489
|13,8651
|% -0,13
|
|Euro
|15,6706
|15,7021
|% -0,13
|
|Sterlin
|18,3548
|18,4468
|% 0,98
|
|Frank
|15,0105
|15,1009
|% 0,95
|
|Riyal
|3,6885
|3,7070
|% 0,65
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.783
|1.783
|0,09
|
|Altın Gr.
|795
|795
|7,91
|
|Cumhuriyet
|5.283
|5.363
|69,00
|
|Tam
|5.255
|5.388
|66,95
|
|Yarım
|2.540
|2.607
|32,39
|
|Çeyrek
|1.274
|1.303
|16,19
|
|Gümüş.Ons
|22,16
|22,21
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|9,89
|9,90
|0,00
|
|B. Petrol
|75,35
|75,35
|0,93
|