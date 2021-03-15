***MAALT*** MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MAALT*** MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi25.02.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarDivan Talya Oteli'nin Yeniden Yapım Süreci kapsamında, son olarak 25.02.2021 tarihli faaliyet raporunda belirtildiği üzere, otelin yeniden yapımı için resmi makamlardan alınması gerekli yıkım ve inşaat izinlerine yönelik çalışmaların başlatılması kararı çerçevesinde, yıkım ruhsatı alınabilmesi için ön çalışmalar başlatılmıştır. Bu doğrultuda yıkım sözleşmesi imzalanmış olup, önümüzdeki günlerde otel arazisinde gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasını takiben, yıkım ruhsat başvurusu yapılacaktır. Başvuru sonucu ve konuya ilişkin diğer önemli gelişmeler faaliyet raporları ve özel durum açıklamaları vasıtasıyla yatırımcılarımızla paylaşılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918263BIST