***MAALT*** MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MAALT*** MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi15.03.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 15.03.2021 tarihli özel durum açıklamasını takiben, Divan Talya Oteli'nin yeniden yapım sürecinde Muratpaşa Belediye Başkanlığı tarafından 30.03.2021 tarihinde yıkım ruhsatı düzenlenmiştir. Yıkım çalışmalarına 1 hafta içerisinde başlanılması ve yıkım sürecinin ilgili düzenlemeler doğrultusunda 60 gün içinde tamamlanması hedeflenmektedir. Konuya ilişkin önemli gelişmeler faaliyet raporları ve özel durum açıklamaları vasıtasıyla yatırımcılarımızla paylaşılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921963BIST