***MAALT*** MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MAALT*** MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin Divan Talya Oteli'nin yeniden yapım süreci ile ilgili olarak devam eden çalışmalar kapsamında mevzuat gereği Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporu için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne başvuru yapılmış olup, ÇED başvurusuna ilişkin bilgi ve belgeler ile önemli gelişmelerin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı internet sitesinden (https://eced-duyuru.csb.gov.tr/eced-prod/duyurular.xhtml ) takip edilmesi mümkündür. Konuya ilişkin önemli gelişmeler faaliyet raporları ve özel durum açıklamaları ile yatırımcılarımızla paylaşılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951551BIST