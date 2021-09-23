***MAALT*** MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MAALT*** MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin Divan Talya Oteli'nin yeniden yapım süreci ile ilgili olarak, inşaat izinleri ile birlikte diğer tüm izin ve ruhsatların temini için yürütülen çalışmalar kapsamında, Muratpaşa Belediye Başkanlığı tarafından inşaat ruhsatı düzenlenmiştir. 16.07.2021 tarihli özel durum açıklamasında belirtilen Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporu için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne yapılmış olan başvuruya ilişkin süreç ise halen devam etmektedir. İnşaat çalışmalarına ÇED raporuna ilişkin sürecin tamamlanması ve inşaat yasağı döneminin sona ermesini takiben başlanabilecektir. Konuya ilişkin önemli gelişmeler faaliyet raporları ve özel durum açıklamaları vasıtasıyla yatırımcılarımızla paylaşılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965034BIST