***MAALT*** MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
23.09.2021 18:16
***MAALT*** MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin Divan Talya Oteli'nin yeniden yapım süreci ile ilgili olarak, inşaat izinleri ile birlikte diğer tüm izin ve ruhsatların temini için yürütülen çalışmalar kapsamında, Muratpaşa Belediye Başkanlığı tarafından inşaat ruhsatı düzenlenmiştir. 16.07.2021 tarihli özel durum açıklamasında belirtilen Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporu için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne yapılmış olan başvuruya ilişkin süreç ise halen devam etmektedir. İnşaat çalışmalarına ÇED raporuna ilişkin sürecin tamamlanması ve inşaat yasağı döneminin sona ermesini takiben başlanabilecektir. Konuya ilişkin önemli gelişmeler faaliyet raporları ve özel durum açıklamaları vasıtasıyla yatırımcılarımızla paylaşılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965034
BIST
18:051.385
En Yüksek
|Değişim
|: -1,20%
|| -16,78
|Açılış
|: 1.397
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|Önceki Kapanış
|: 1.401
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1.397
En Düşük
1.376
18:058,8569
En Yüksek
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|: 1,08%
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|Açılış
|: 8,8400
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|Önceki Kapanış
|: 8,7000
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8,8786
En Düşük
8,7526
18:0510,4110
En Yüksek
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|: 0,99%
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 10,2100
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10,4184
En Düşük
10,2810
18:05498,89
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 490,90
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500,06
En Düşük
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|ALBRK
|1,65
|77.517.940
|% 10,00
|
|IEYHO
|0,99
|34.472.305
|% 10,00
|
|PKENT
|2.364,80
|5.081.559
|% 10,00
|
|TKURU
|210,10
|8.440.780
|% 10,00
|
|YEOTK
|73,20
|163.854.042
|% 9,99
|
|ISBIR
|55,55
|5.497.497
|% -9,97
|
|NUGYO
|8,69
|113.146.211
|% -9,95
|
|KTSKR
|53,75
|16.629.025
|% -9,82
|
|AGYO
|2,96
|34.279.272
|% -9,76
|
|DZGYO
|1,95
|41.339.181
|% -9,72
|
|GARAN
|8,82
|2.134.868.458
|% -3,92
|
|THYAO
|13,62
|966.432.086
|% 2,18
|
|KIMMR
|4,02
|940.249.801
|% -4,96
|
|SISE
|8,19
|630.891.000
|% -0,61
|
|TUPRS
|110,80
|587.197.308
|% -0,36
|
|GARAN
|8,82
|2.134.868.458
|% -3,92
|
|YKBNK
|2,32
|553.035.629
|% -2,93
|
|KIMMR
|4,02
|940.249.801
|% -4,96
|
|EKGYO
|1,79
|324.718.310
|% -1,65
|
|AKBNK
|5,14
|570.379.885
|% -3,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8540
|8,8602
|% 1,12
|
|Euro
|10,3752
|10,3836
|% 0,72
|
|Sterlin
|12,0795
|12,1401
|% 0,79
|
|Frank
|9,5373
|9,5948
|% 1,05
|
|Riyal
|2,3550
|2,3668
|% 1,12
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.752
|1.753
|9,52
|
|Altın Gr.
|499
|499
|8,28
|
|Cumhuriyet
|3.293
|3.343
|39,00
|
|Tam
|3.277
|3.359
|37,24
|
|Yarım
|1.584
|1.625
|18,01
|
|Çeyrek
|794
|812
|9,01
|
|Gümüş.Ons
|22,42
|22,44
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,38
|6,39
|0,04
|
|B. Petrol
|77,90
|77,90
|0,67
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Seans Raporu
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17:58DESPC
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17:57KIMMR
Yüzde -4.96 oranında düşüşle 4.02 lira fiyatla işlem gören hissede 218, 284, 150 adet işlem