***MAALT*** MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MAALT*** MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 22.01.2021'de kamuya açıklanan Divan Talya Otelinin yeniden yapımı ile ilgili yatırım süreci kapsamında, yaklaşık 938 milyon TL tutarında teşvik alınması için başvuru yapılmıştır. Teşvik belgesine bağlanacak nihai yatırım tutarı ve sağlanacak teşvik unsurları, Bakanlık tarafından yapılacak değerlendirme sonrasında kesinleşecek olup, başvurunun onaylanması halinde ayrıca kamuya açıklanacaktırhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075077BIST