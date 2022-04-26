***MAALT*** MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***MAALT*** MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoERCAN MEKİK MUHASEBE MÜDÜRÜ - YATIRIMCI İLİŞKİLERİ SORUMLUSU 30.06.2014 0242-2486800 ercan.mekik@divan.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey / Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı 204565/701526Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviSEMAHAT SEVİM ARSEL Kadın Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 30.05.1989 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkanlığı Koç Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi-Koç Grubu Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyelikleri Evet 0.98 Hissedar Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır -YILDIRIM ALİ KOÇ Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili İş Adamı / İş Kadını 25.03.2015 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkan Vekili Koç Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi-Koç Grubu Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyelikleri Evet 0.33 Hissedar Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır -KENAN YILMAZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 30.03.2016 İcrada Görevli Değil Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi Koç Holding Baş Hukuk Müşaviri-Topluluk şirketlerinde ve çeşitli derneklerde Yönetim Kurulu Üyeliği Evet 0 - Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır Riskin Erken Saptanması Komitesi ÜyesiAHMET KEMAL KÖPRÜLÜ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 11.03.2019 İcrada Görevli Değil Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı ve Denetimden Sorumlu Komite Üyesi Topluluk dışı şirketlerde Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Üyeliği Evet 0 - Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820136 Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi ve Denetimden Sorumlu Komite BaşkanıADİL İLTER TURAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Akademisyen 19.03.2020 İcrada Görevli Değil Yoktur Topluluk dışı şirketlerde Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Üyeliği Evet 0 - Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820136 Değerlendirildi Hayır Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı ve Denetimden Sorumlu Komite ÜyesiÖZGÜR BURAK AKKOL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 17.03.2022 İcrada Görevli Değil Yoktur Koç Holding A.Ş. Turizm.Gıda ve Perakende Grubu Başkanı-Topluluk şirketlerinde ve çeşitli derneklerde Yönetim Kurulu Üyeliği Evet 0 - Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024025BIST