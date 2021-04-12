***MAALT*** MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***MAALT*** MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu 12.04.2021 tarihinde aşağıdaki kararları almıştır.1- SPK tebliğleri kapsamında oluşturulan ve belirlenen esaslar çerçevesinde çalışmalarını sürdüren komitelerimizin aşağıdaki üye sayısı ve belirtilen üyeler ile faaliyetlerine devam etmesinea. Denetimden Sorumlu Komite'nin üyelerinin tamamının bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilmek suretiyle 2 üyeden oluşmasına ve Başkanlığına Sn. Ahmet Kemal Köprülü'nün ve üyeliğe Sn. Adil İlter Turan 'ın getirilmesine,b. Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerini de yerine getirmek kaydıyla Kurumsal Yönetim Komitesi'nin, başkanının bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilmek suretiyle 3 üyeden oluşmasına ve Başkanlığına Sn. Ahmet Kemal Köprülü'nün, üyeliklere Sn.İbrahim Tamer Haşimoğlu ve Sn.Ercan Mekik'in getirilmesine,c. Risk Yönetim Komitesi'nin, başkanının bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilmek suretiyle 2 üyeden oluşmasına ve Başkanlığına Sn. Adil İlter Turan'ın ve üyeliğe Sn.Kenan Yılmaz‘ın getirilmesine,karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/926950BIST