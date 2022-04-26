***MAALT*** MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
26.04.2022 18:18
***MAALT*** MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu 26.04.2022 tarihinde aşağıdaki kararları almıştır:
1- SPK tebliğleri kapsamında oluşturulan komitelerin çalışma esaslarının güncellenmesine ve Şirket internet sitesinde yayınlanarak kamuya açıklanmasına
2- Güncellenmiş çalışma esasları çerçevesinde komitelerin aşağıdaki üye sayısı ve belirtilen üyeler ile faaliyetlerine devam etmesine
a. Denetimden Sorumlu Komite'nin üyelerinin tamamının bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilmek suretiyle 2 üyeden oluşmasına ve Başkanlığına Sn. Ahmet Kemal Köprülü'nün ve üyeliğe Sn. Adil İlter Turan 'ın getirilmesine,
b. Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerini de yerine getirmek kaydıyla Kurumsal Yönetim Komitesi'nin, başkanının bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilmek suretiyle 3 üyeden oluşmasına ve Başkanlığına Sn. Ahmet Kemal Köprülü'nün, üyeliklere Sn.Özgür Burak Akkol ve Sn.Ercan Mekik'in getirilmesine,
c. Risk Yönetim Komitesi'nin, başkanının bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilmek suretiyle 2 üyeden oluşmasına ve Başkanlığına Sn. Adil İlter Turan'ın ve üyeliğe Sn.Kenan Yılmaz‘ın getirilmesine,
karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024018
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