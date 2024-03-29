Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***MACKO*** MACKOLİK İNTERNET HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

29.03.2024 16:18
***MACKO*** MACKOLİK İNTERNET HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***MACKO*** MACKOLİK İNTERNET HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

   Şirketimizin 01.01.2023 - 31.12.2023 hesap dönemine ilişkin bağımsız denetimden geçmiş finansal tabloları 27.03.2024 tarihinde kamuya açıklanmış olup, ilgili finansal tablolar ve faaliyet raporu şirketimiz internet sitesinde (https://yatirimci.mackolik.com/) yatırımcılarımızın bilgisine sunulmuştur.
2023 yılı finansal sonuçlarına ilişkin ekli bilgilendirme notunda, SPK'nın 07.03.2024 tarihli İlke Kararı doğrultusunda  Şirketimiz finansal raporları ile aynı sorumluluk esaslarına tabi olmak üzere  yatırımcı ve analistler tarafından sağlıklı bir analiz yapılabilmesi için, geçmiş döneme ait enflasyon muhasebesi uygulanmamış verilere de yer verilmiştir.
Söz konusu ilave bilgiler, sadece bu döneme özgü olarak açıklanmış olup, enflasyon muhasebesi uygulanmamış 2023 yılı finansal verileri bağımsız denetimden geçmemiş, yönetim raporlaması kapsamında hazırlanan bilgileri içermektedir ve şirketimizin bağımsız denetimden geçmiş olan 31.12.2023 tarihli finansal raporlarında yer almamaktadır. Bahse konu finansal bilgiler, Şirketimiz Yönetim Kurulu ve finansal raporlamadan sorumlu yöneticilerinin sorumluluğunda olmak kaydıyla, finansal performansımıza yönelik tutarlı ve karşılaştırılabilir bir değerlendirme yapılabilmesi amacıyla yatırımcılarımızın ve piyasa paydaşlarının değerlendirmesine sunulmak üzere hazırlanmıştır.
Kamuoyu ve pay sahiplerimizin bilgilerine sunulur.
Saygılarımızla





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1264322


BIST
GÜNCEL HABERLER




'
uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:059.142
Değişim :  0,69% |  62,43
Açılış :  9.125  
Önceki Kapanış :  9.080  
En Düşük
9.056 En Yüksek
9.154
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MOGAN 18,81 1.397.036.379 % 10,00  
ISSEN 11,11 17.043.890 % 10,00  
LIDER 78,65 264.681.997 % 10,00  
NETAS 87,45 25.096.401 % 10,00  
VANGD 23,98 16.090.832 % 10,00  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 32,3416 32,4061 % 0,27  
Euro 34,9503 35,0753 % 0,03  
Sterlin 41,3938 41,6013 % 1,43  
Frank 36,3315 36,5136 % 1,33  
Riyal 8,7304 8,7741 % 1,23  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 24,96 25,00 % 0,66  
Platin 905,95 915,06 % 0,66  
Paladyum 1.015,51 1.018,89 % 0,66  
Brent Pet. 86,99 86,99 % 0,66  
Altın Ons 2.233,48 2.234,70 % 0,66  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2024 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru