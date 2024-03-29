***MACKO*** MACKOLİK İNTERNET HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MACKO*** MACKOLİK İNTERNET HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 01.01.2023 - 31.12.2023 hesap dönemine ilişkin bağımsız denetimden geçmiş finansal tabloları 27.03.2024 tarihinde kamuya açıklanmış olup, ilgili finansal tablolar ve faaliyet raporu şirketimiz internet sitesinde (https://yatirimci.mackolik.com/) yatırımcılarımızın bilgisine sunulmuştur.2023 yılı finansal sonuçlarına ilişkin ekli bilgilendirme notunda, SPK'nın 07.03.2024 tarihli İlke Kararı doğrultusunda Şirketimiz finansal raporları ile aynı sorumluluk esaslarına tabi olmak üzere yatırımcı ve analistler tarafından sağlıklı bir analiz yapılabilmesi için, geçmiş döneme ait enflasyon muhasebesi uygulanmamış verilere de yer verilmiştir.Söz konusu ilave bilgiler, sadece bu döneme özgü olarak açıklanmış olup, enflasyon muhasebesi uygulanmamış 2023 yılı finansal verileri bağımsız denetimden geçmemiş, yönetim raporlaması kapsamında hazırlanan bilgileri içermektedir ve şirketimizin bağımsız denetimden geçmiş olan 31.12.2023 tarihli finansal raporlarında yer almamaktadır. Bahse konu finansal bilgiler, Şirketimiz Yönetim Kurulu ve finansal raporlamadan sorumlu yöneticilerinin sorumluluğunda olmak kaydıyla, finansal performansımıza yönelik tutarlı ve karşılaştırılabilir bir değerlendirme yapılabilmesi amacıyla yatırımcılarımızın ve piyasa paydaşlarının değerlendirmesine sunulmak üzere hazırlanmıştır.Kamuoyu ve pay sahiplerimizin bilgilerine sunulur.Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1264322BIST