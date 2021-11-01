***MAGEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
01.11.2021 09:27
***MAGEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [MAGEN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsamız Yıldız Pazar'da işlem görmekte olan MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. mevcut "MAREN" işlem kodu 01/11/2021 tarihinden itibaren (BUGÜN) geçerli olmak üzere "MAGEN" olarak değiştirilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973322
BIST
10:381.520
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -1,81
|Açılış
|: 1.522
|
|Önceki Kapanış
|: 1.522
|
1.526
En Düşük
1.516
10:389,5558
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0338
|Açılış
|: 9,5050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5100
|
9,6129
En Düşük
9,5154
10:3811,0482
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -0,0657
|Açılış
|: 10,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 11,0600
|
11,1161
En Düşük
11,0130
10:38547,68
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -2,35
|Açılış
|: 547,83
|
|Önceki Kapanış
|: 550,02
|
551,52
En Düşük
545,61
BIST En Aktif Hisseler10:38
|ZRGYO
|2,20
|4.069.615
|% 10,00
|
|RALYH
|7,15
|27.837.206
|% 10,00
|
|GSRAY
|3,97
|119.077.347
|% 9,97
|
|TSPOR
|5,96
|96.004.951
|% 9,96
|
|DOBUR
|58,55
|10.087.444
|% 9,95
|
|EGSER
|14,52
|12.011.368
|% -8,39
|
|ETILR
|4,70
|25.864
|% -5,81
|
|PENTA
|215,80
|17.841.988
|% -4,68
|
|AKSEN
|7,19
|30.329.764
|% -4,39
|
|BIOEN
|25,22
|33.652.388
|% -4,25
|
|GARAN
|9,92
|444.985.558
|% 0,71
|
|SISE
|8,39
|225.839.317
|% -3,12
|
|GUBRF
|71,50
|208.402.941
|% 4,00
|
|SASA
|30,26
|187.746.877
|% -2,51
|
|THYAO
|15,14
|187.305.505
|% 1,14
|
|GARAN
|9,92
|444.985.558
|% 0,71
|
|YKBNK
|2,76
|115.971.199
|% 1,10
|
|GSRAY
|3,97
|119.077.347
|% 9,97
|
|TSKB
|1,29
|36.394.957
|% 0,00
|
|SISE
|8,39
|225.839.317
|% -3,12
|
|10:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,5539
|9,5558
|% -0,35
|
|Euro
|11,0393
|11,0482
|% -0,59
|
|Sterlin
|12,9970
|13,0622
|% -0,63
|
|Frank
|10,3725
|10,4349
|% -0,53
|
|Riyal
|2,5385
|2,5512
|% -0,41
|
|10:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.785
|1.785
|1,38
|
|Altın Gr.
|547
|548
|-2,40
|
|Cumhuriyet
|3.601
|3.655
|-49,00
|
|Tam
|3.586
|3.676
|-34,88
|
|Yarım
|1.733
|1.778
|-16,88
|
|Çeyrek
|869
|889
|-8,43
|
|Gümüş.Ons
|23,85
|23,88
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|7,32
|7,32
|-0,06
|
|B. Petrol
|83,53
|83,53
|-0,19
|
Seans Raporu
10:38
daha fazla
-
10:54BIOEN
Yüzde -4.18 oranında düşüşle 25.24 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 334, 868 adet işlem
-
10:53XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -3, 16 kaybederek (% -0.19 ) 1, 633
-
10:53XU100
Endeks 1, 521 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 07 altında . İşlem hacmi 3, 826.00 milyon TL de
-
10:52BIOEN
Yüzde -4.25 oranında düşüşle 25.22 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 306, 127 adet işlem
-
10:51PENTA
Yüzde -4.33 oranında düşüşle 216.60 lira fiyatla işlem gören hissede 77, 758 adet işlem