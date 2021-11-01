***MAGEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu









***MAGEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )İlgili Şirketler [MAGEN]İlgili Fonlar []TürkçeBISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarBorsamız Yıldız Pazar'da işlem görmekte olan MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. mevcut "MAREN" işlem kodu 01/11/2021 tarihinden itibaren (BUGÜN) geçerli olmak üzere "MAGEN" olarak değiştirilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973322BIST