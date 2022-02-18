***MAGEN*** MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)
18.02.2022 03:48
***MAGEN*** MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
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Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
Şirketimizin 01.01.2021 - 31.12.2021 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ekte Pdf formatında sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002653
BIST
13:042.022
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 12,11
|Açılış
|: 2.025
|
|Önceki Kapanış
|: 2.010
|
2.031
En Düşük
2.014
13:0413,6311
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0493
|Açılış
|: 13,6130
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6150
|
13,6351
En Düşük
13,5136
13:0415,4981
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0409
|Açılış
|: 15,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4700
|
15,5161
En Düşük
15,3680
13:04830,23
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 1,03
|Açılış
|: 830,06
|
|Önceki Kapanış
|: 829,21
|
830,68
En Düşük
821,09
BIST En Aktif Hisseler13:04
|ISATR
|456.348,20
|456.348
|% 10,00
|
|ISBTR
|66.622,70
|2.398.417
|% 10,00
|
|UZERB
|61,20
|1.746.464
|% 9,97
|
|SERVE
|21,58
|693.711
|% 9,82
|
|BASCM
|4,73
|89.317
|% 8,24
|
|ERSU
|5,76
|7.224.786
|% -10,00
|
|CEOEM
|17,01
|23.702.755
|% -10,00
|
|PKENT
|576,80
|1.285.110
|% -9,99
|
|DZGYO
|2,77
|33.325.642
|% -9,77
|
|INTEM
|71,60
|18.206.185
|% -9,31
|
|THYAO
|29,30
|1.742.780.959
|% 1,95
|
|KRDMD
|11,64
|529.587.625
|% 1,13
|
|EREGL
|28,16
|374.933.212
|% 0,43
|
|TUPRS
|192,20
|338.793.565
|% 0,63
|
|SISE
|13,15
|273.809.080
|% 0,54
|
|YKBNK
|4,00
|251.658.332
|% 0,25
|
|THYAO
|29,30
|1.742.780.959
|% 1,95
|
|KRDMD
|11,64
|529.587.625
|% 1,13
|
|ODAS
|1,30
|53.232.810
|% 0,78
|
|CEMAS
|1,15
|39.432.085
|% 0,00
|
|13:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6220
|13,6347
|% 0,39
|
|Euro
|15,4851
|15,4971
|% 0,26
|
|Sterlin
|18,5097
|18,6025
|% 0,38
|
|Frank
|14,7439
|14,8327
|% 0,29
|
|Riyal
|3,6212
|3,6394
|% 0,36
|
|13:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.892
|1.893
|-6,32
|
|Altın Gr.
|830
|830
|1,09
|
|Cumhuriyet
|5.505
|5.589
|9,00
|
|Tam
|5.482
|5.619
|12,12
|
|Yarım
|2.650
|2.718
|5,86
|
|Çeyrek
|1.329
|1.359
|2,93
|
|Gümüş.Ons
|23,81
|23,84
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|10,48
|10,49
|0,08
|
|B. Petrol
|91,28
|91,28
|-1,70
|