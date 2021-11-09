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***MAGEN*** MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

09.11.2021 21:31
***MAGEN*** MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor


***MAGEN*** MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
18.100.000 90.683.289 7.825.410 64.948.439 181.557.138 181.557.138
Transferler
64.948.439 -64.948.439
Dönem Karı (Zararı)
-27.724.523 -27.724.523 -27.724.523
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
21.900.000 21.900.000 21.900.000
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
80.836.770 80.836.770 80.836.770
Dönem Sonu Bakiyeler
40.000.000 171.520.059 72.773.849 -27.724.523 256.569.385 256.569.385
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
40.000.000 116.999.230 107.026.869 52.532.000 24.485
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 65.273.834 1.173.123 2.320.369 692.873
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -16.391.105 -3.674.097 -1.500.365 -96.818
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
161.679.942 41.593.578 56.302.645 18.185.431
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 653.519.790 11.036.794 0 42.828
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
815.199.732 52.630.372 56.302.645 18.228.259
Finansman Gelirleri
24 20.122.066 875.680 -1.851.188 -22.347
Finansman Giderleri
24 -134.227.749 -82.204.603 -14.772.501 -43.303.959
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
701.094.049 -28.698.551 39.678.956 -25.098.047
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
543.165 974.028 -17.282.633 304.358
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
25 430.636 430.636
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 543.165 543.392 -17.282.633 -126.278
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
701.637.214 -27.724.523 22.396.323 -24.793.689
DÖNEM KARI (ZARARI)
701.637.214 -27.724.523 22.396.323 -24.793.689
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
701.637.214 -27.724.523 22.396.323 -24.793.689
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
700.362.984 0 31.034.101 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
715.836.197 0 32.675.740 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 103.405 -28.088
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-15.576.618 0 -1.613.551 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-15.576.618 0 -1.613.551 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-30.983.897 0 -2.548.552 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-39.001.012 0 -2.071.993 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-39.001.012 0 -2.071.993 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
8.017.115 0 -476.559 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
8.017.115 0 -476.559 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
669.379.087 0 28.485.549 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.371.016.301 -27.724.523 50.881.872 -24.793.689
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
1.371.016.301 -27.724.523 50.881.872 -24.793.689



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976657


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