***MAGEN*** MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***MAGEN*** MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Diğer Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler18.100.000 90.683.289 7.825.410 64.948.439 181.557.138 181.557.138Transferler64.948.439 -64.948.439Dönem Karı (Zararı)-27.724.523 -27.724.523 -27.724.523Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye Arttırımı21.900.000 21.900.000 21.900.000Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi80.836.770 80.836.770 80.836.770Dönem Sonu Bakiyeler40.000.000 171.520.059 72.773.849 -27.724.523 256.569.385 256.569.385Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler40.000.000 116.999.230 107.026.869 52.532.000 24.485Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler22 65.273.834 1.173.123 2.320.369 692.873Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler22 -16.391.105 -3.674.097 -1.500.365 -96.818ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)161.679.942 41.593.578 56.302.645 18.185.431Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler23 653.519.790 11.036.794 0 42.828FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)815.199.732 52.630.372 56.302.645 18.228.259Finansman Gelirleri24 20.122.066 875.680 -1.851.188 -22.347Finansman Giderleri24 -134.227.749 -82.204.603 -14.772.501 -43.303.959SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)701.094.049 -28.698.551 39.678.956 -25.098.047Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri543.165 974.028 -17.282.633 304.358Dönem Vergi (Gideri) Geliri25 430.636 430.636Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri25 543.165 543.392 -17.282.633 -126.278SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)701.637.214 -27.724.523 22.396.323 -24.793.689DÖNEM KARI (ZARARI)701.637.214 -27.724.523 22.396.323 -24.793.689Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları701.637.214 -27.724.523 22.396.323 -24.793.689Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar700.362.984 0 31.034.101 0Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)715.836.197 0 32.675.740 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)17 103.405 -28.088Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-15.576.618 0 -1.613.551 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-15.576.618 0 -1.613.551 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-30.983.897 0 -2.548.552 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-39.001.012 0 -2.071.993 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)-39.001.012 0 -2.071.993 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler8.017.115 0 -476.559 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri8.017.115 0 -476.559 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)669.379.087 0 28.485.549 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.371.016.301 -27.724.523 50.881.872 -24.793.689Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları1.371.016.301 -27.724.523 50.881.872 -24.793.689http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976657BIST