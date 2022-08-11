***MAGEN*** MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
11.08.2022 18:30
***MAGEN*** MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
40.000.000 116.999.230 107.026.869 52.532.000 73.406.890 77.038.667 467.003.656 0 467.003.656
Transferler
52.532.000 -52.532.000 77.038.667 -77.038.667 0 0
Dönem Karı (Zararı)
679.240.891 679.240.891 679.240.891
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
669.227.633 102.936 -28.435.345 640.895.224 0 640.895.224
Sermaye Avansı
217.468.000 217.468.000 217.468.000
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-116.999.230 -75.318.099 -192.317.329 -192.317.329
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-315.096.370 -315.096.370 -315.096.370
Dönem Sonu Bakiyeler
310.000.000 776.254.502 102.936 -28.435.345 -239.968.912 679.240.891 1.497.194.072 1.497.194.072
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
410.000.000 724.943.924 2.761.824.343 74.309 -360.095.783 -242.620.830 1.010.190.828 4.304.316.791 4.304.316.791
Transferler
1.010.190.828 -1.010.190.828 0 0
Dönem Karı (Zararı)
289.630.738 289.630.738 289.630.738
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
20.731 -183.934.379 -183.913.648 -183.913.648
Dönem Sonu Bakiyeler
410.000.000 724.943.924 2.761.824.343 95.040 -544.030.162 767.569.998 289.630.738 4.410.033.881 4.410.033.881
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-115.497.774 -602.325.912
Dönem Karı (Zararı)
289.630.738 679.240.891
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-318.944.980 -1.147.074.302
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7,8 55.116.810 9.970.015
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
519.182 222.349
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 519.182 222.349
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-564.048 -1.736.277
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
17 -564.048 -1.736.277
Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
0 -315.096.370
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-332.179.578 -303.313.180
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-183.934.379 -28.435.345
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
-148.245.199 -274.877.835
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18 -41.818.259 -131.044.826
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-19.087 0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-19.087 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
0 -406.076.013
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-87.776.988 -136.116.046
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-179.373.881 -18.264.845
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-179.373.881 -18.264.845
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.081.247 -214.572
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.081.247 -214.572
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-132.330 884.837
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-16.062.891 -11.902.866
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
102.269.350 -99.977.823
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
102.269.350 -99.977.823
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
469.930 401.907
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
952.852 12.642.710
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
952.852 12.642.710
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-2.728.791 1.184.729
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7.910.020 -20.870.123
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
3.360.940 -27.617.578
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
4.549.080 6.747.455
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-117.091.230 -603.949.457
Alınan Faiz
17 564.048 1.736.277
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
18 1.029.408 -112.732
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-682.984.516 -67.308.676
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
0 50.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
7,8 120.621 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
7,8 120.621 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7,8 -60.202.569 -67.358.676
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7,8 -60.202.569 -67.358.676
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
-622.902.568 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
159.257.050 596.228.347
Ortak Kontrole Tabi İşletmelerin Birleşme Etkisinden Kaynaklanan Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 -192.317.329
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
302.133.324 459.282.465
Kredilerden Nakit Girişleri
302.133.324 459.282.465
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
151.765.663
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
-65.686.135
Ödenen Faiz
17 -77.190.139 -39.970.452
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 217.468.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-639.225.240 -73.406.241
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-639.225.240 -73.406.241
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
901.294.060 97.556.019
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
262.068.820 24.149.778
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
262.068.820 901.294.060
Finansal Yatırımlar
4 771.147.767 0
Ticari Alacaklar
506.289.829 326.915.948
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
506.289.829 326.915.948
Diğer Alacaklar
2.045.882 996.648
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
2.045.882 996.648
Stoklar
3.049.234 2.916.904
Peşin Ödenmiş Giderler
18.537.749 1.994.125
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
18 29.334 1.058.742
Diğer Dönen Varlıklar
12 15.836.978 19.197.918
ARA TOPLAM
1.579.005.593 1.254.374.345
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.579.005.593 1.254.374.345
DURAN VARLIKLAR
Diğer Alacaklar
618.492 586.479
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
618.492 586.479
Maddi Duran Varlıklar
7 4.611.788.233 4.606.837.458
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8 167.332 133.882
Peşin Ödenmiş Giderler
133.767 614.500
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
4.612.707.824 4.608.172.319
TOPLAM VARLIKLAR
6.191.713.417 5.862.546.664
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 101.091.050 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 316.180.560 262.199.425
Diğer Finansal Yükümlülükler
6 0 78.087
Ticari Borçlar
314.417.365 212.148.015
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
314.417.365 212.148.015
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
897.143 427.213
Diğer Borçlar
1.492.938 66.226.221
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
5 0 65.686.135
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
1.492.938 540.086
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8.595.059 11.323.850
Kısa Vadeli Karşılıklar
312.856 83.554
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
11 312.856 83.554
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
12 5.071.065 521.985
ARA TOPLAM
748.058.036 553.008.350
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
748.058.036 553.008.350
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 1.026.294.203 956.345.116
Uzun Vadeli Karşılıklar
364.494 100.528
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11 364.494 100.528
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
18 6.962.803 48.775.879
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.033.621.500 1.005.221.523
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.781.679.536 1.558.229.873
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
4.410.033.881 4.304.316.791
Ödenmiş Sermaye
13 410.000.000 410.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
13 724.943.924 724.943.924
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
2.761.919.383 2.761.898.652
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
2.761.919.383 2.761.898.652
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
13 2.761.824.343 2.761.824.343
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 95.040 74.309
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-544.030.162 -360.095.783
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-544.030.162 -360.095.783
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
13 -544.030.162 -360.095.783
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
767.569.998 -242.620.830
Net Dönem Karı veya Zararı
289.630.738 1.010.190.828
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
4.410.033.881 4.304.316.791
TOPLAM KAYNAKLAR
6.191.713.417 5.862.546.664
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
274.414.901 95.172.975 166.663.000 61.158.231
Satışların Maliyeti
-149.583.740 -35.049.486 -73.004.821 -24.584.771
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
124.831.161 60.123.489 93.658.179 36.573.460
BRÜT KAR (ZARAR)
124.831.161 60.123.489 93.658.179 36.573.460
Genel Yönetim Giderleri
14 -9.493.171 -2.808.917 -3.800.422 -981.833
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
15 341.234.145 62.953.465 134.022.746 21.201.425
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
15 -85.381.536 -14.890.740 -23.378.837 -7.638.546
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
371.190.599 105.377.297 200.501.666 49.154.506
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
16 90.436 653.519.790 25.602 30.578.848
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
371.281.035 758.897.087 200.527.268 79.733.354
Finansman Gelirleri
17 221.905.942 21.973.254 107.935.862 12.913.669
Finansman Giderleri
17 -299.390.905 -119.455.248 -109.765.847 -15.227.873
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
293.796.072 661.415.093 198.697.283 77.419.150
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-4.165.334 17.825.798 -3.647.470 7.934.781
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
18 -4.165.334 17.825.798 -3.647.470 7.934.781
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
289.630.738 679.240.891 195.049.813 85.353.931
DÖNEM KARI (ZARARI)
289.630.738 679.240.891 195.049.813 85.353.931
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
289.630.738 679.240.891 195.049.813 85.353.931
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 19 0,71000000 2,19000000 0,48000000 0,28000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
20.731 669.328.883 -125.494 56.579.438
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 669.227.633 0 56.503.913
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
11 25.914 131.493 -156.867 98.085
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-5.183 -30.243 31.373 -22.560
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-5.183 -30.243 31.373 -22.560
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
183.934.379 28.435.345 86.541.878 3.235.483
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
229.917.974 36.929.019 103.434.206 4.201.926
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
229.917.974 36.929.019 103.434.206 4.201.926
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-45.983.595 -8.493.674 -16.892.328 -966.443
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-45.983.595 -8.493.674 -16.892.328 -966.443
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
183.955.110 697.764.228 86.416.384 59.814.921
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
473.585.848 1.377.005.119 281.466.197 145.168.852
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
473.585.848 1.377.005.119 281.466.197 145.168.852
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054749
BIST