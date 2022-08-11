***MAGEN*** MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***MAGEN*** MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Diğer Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler40.000.000 116.999.230 107.026.869 52.532.000 73.406.890 77.038.667 467.003.656 0 467.003.656Transferler52.532.000 -52.532.000 77.038.667 -77.038.667 0 0Dönem Karı (Zararı)679.240.891 679.240.891 679.240.891Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)669.227.633 102.936 -28.435.345 640.895.224 0 640.895.224Sermaye Avansı217.468.000 217.468.000 217.468.000Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi-116.999.230 -75.318.099 -192.317.329 -192.317.329Dönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıPay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-315.096.370 -315.096.370 -315.096.370Dönem Sonu Bakiyeler310.000.000 776.254.502 102.936 -28.435.345 -239.968.912 679.240.891 1.497.194.072 1.497.194.072Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler410.000.000 724.943.924 2.761.824.343 74.309 -360.095.783 -242.620.830 1.010.190.828 4.304.316.791 4.304.316.791Transferler1.010.190.828 -1.010.190.828 0 0Dönem Karı (Zararı)289.630.738 289.630.738 289.630.738Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)20.731 -183.934.379 -183.913.648 -183.913.648Dönem Sonu Bakiyeler410.000.000 724.943.924 2.761.824.343 95.040 -544.030.162 767.569.998 289.630.738 4.410.033.881 4.410.033.881Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-115.497.774 -602.325.912Dönem Karı (Zararı)289.630.738 679.240.891Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-318.944.980 -1.147.074.302Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler7,8 55.116.810 9.970.015Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler519.182 222.349Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler11 519.182 222.349Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-564.048 -1.736.277Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler17 -564.048 -1.736.277Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler0 -315.096.370Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-332.179.578 -303.313.180Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-183.934.379 -28.435.345Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler-148.245.199 -274.877.835Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler18 -41.818.259 -131.044.826Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-19.087 0Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-19.087 0Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler0 -406.076.013İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-87.776.988 -136.116.046Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-179.373.881 -18.264.845İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-179.373.881 -18.264.845Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.081.247 -214.572İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-1.081.247 -214.572Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-132.330 884.837Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-16.062.891 -11.902.866Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler102.269.350 -99.977.823İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)102.269.350 -99.977.823Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)469.930 401.907Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler952.852 12.642.710İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)952.852 12.642.710Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-2.728.791 1.184.729İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7.910.020 -20.870.123Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)3.360.940 -27.617.578Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)4.549.080 6.747.455Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-117.091.230 -603.949.457Alınan Faiz17 564.048 1.736.277Vergi İadeleri (Ödemeleri)18 1.029.408 -112.732YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-682.984.516 -67.308.676Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri0 50.000Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri7,8 120.621 0Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri7,8 120.621 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları7,8 -60.202.569 -67.358.676Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları7,8 -60.202.569 -67.358.676Türev Araçlardan Nakit Çıkışları-622.902.568 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI159.257.050 596.228.347Ortak Kontrole Tabi İşletmelerin Birleşme Etkisinden Kaynaklanan Nakit Girişleri (Çıkışları)0 -192.317.329Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri302.133.324 459.282.465Kredilerden Nakit Girişleri302.133.324 459.282.465İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış151.765.663İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış-65.686.135Ödenen Faiz17 -77.190.139 -39.970.452Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 217.468.000YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-639.225.240 -73.406.241NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-639.225.240 -73.406.241DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ901.294.060 97.556.019DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ262.068.820 24.149.778Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri262.068.820 901.294.060Finansal Yatırımlar4 771.147.767 0Ticari Alacaklar506.289.829 326.915.948İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar506.289.829 326.915.948Diğer Alacaklar2.045.882 996.648İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar2.045.882 996.648Stoklar3.049.234 2.916.904Peşin Ödenmiş Giderler18.537.749 1.994.125Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar18 29.334 1.058.742Diğer Dönen Varlıklar12 15.836.978 19.197.918ARA TOPLAM1.579.005.593 1.254.374.345TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.579.005.593 1.254.374.345DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar618.492 586.479İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar618.492 586.479Maddi Duran Varlıklar7 4.611.788.233 4.606.837.458Maddi Olmayan Duran Varlıklar8 167.332 133.882Peşin Ödenmiş Giderler133.767 614.500TOPLAM DURAN VARLIKLAR4.612.707.824 4.608.172.319TOPLAM VARLIKLAR6.191.713.417 5.862.546.664KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 101.091.050 0Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6 316.180.560 262.199.425Diğer Finansal Yükümlülükler6 0 78.087Ticari Borçlar314.417.365 212.148.015İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar314.417.365 212.148.015Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar897.143 427.213Diğer Borçlar1.492.938 66.226.221İlişkili Taraflara Diğer Borçlar5 0 65.686.135İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar1.492.938 540.086Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)8.595.059 11.323.850Kısa Vadeli Karşılıklar312.856 83.554Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar11 312.856 83.554Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler12 5.071.065 521.985ARA TOPLAM748.058.036 553.008.350TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER748.058.036 553.008.350UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar6 1.026.294.203 956.345.116Uzun Vadeli Karşılıklar364.494 100.528Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar11 364.494 100.528Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü18 6.962.803 48.775.879TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.033.621.500 1.005.221.523TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.781.679.536 1.558.229.873ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar4.410.033.881 4.304.316.791Ödenmiş Sermaye13 410.000.000 410.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)13 724.943.924 724.943.924Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)2.761.919.383 2.761.898.652Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)2.761.919.383 2.761.898.652Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)13 2.761.824.343 2.761.824.343Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)13 95.040 74.309Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-544.030.162 -360.095.783Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)-544.030.162 -360.095.783Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)13 -544.030.162 -360.095.783Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları767.569.998 -242.620.830Net Dönem Karı veya Zararı289.630.738 1.010.190.828Kontrol Gücü Olmayan Paylar0 0TOPLAM ÖZKAYNAKLAR4.410.033.881 4.304.316.791TOPLAM KAYNAKLAR6.191.713.417 5.862.546.664Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat274.414.901 95.172.975 166.663.000 61.158.231Satışların Maliyeti-149.583.740 -35.049.486 -73.004.821 -24.584.771TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)124.831.161 60.123.489 93.658.179 36.573.460BRÜT KAR (ZARAR)124.831.161 60.123.489 93.658.179 36.573.460Genel Yönetim Giderleri14 -9.493.171 -2.808.917 -3.800.422 -981.833Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler15 341.234.145 62.953.465 134.022.746 21.201.425Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler15 -85.381.536 -14.890.740 -23.378.837 -7.638.546ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)371.190.599 105.377.297 200.501.666 49.154.506Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler16 90.436 653.519.790 25.602 30.578.848FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)371.281.035 758.897.087 200.527.268 79.733.354Finansman Gelirleri17 221.905.942 21.973.254 107.935.862 12.913.669Finansman Giderleri17 -299.390.905 -119.455.248 -109.765.847 -15.227.873SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)293.796.072 661.415.093 198.697.283 77.419.150Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-4.165.334 17.825.798 -3.647.470 7.934.781Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri18 -4.165.334 17.825.798 -3.647.470 7.934.781SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)289.630.738 679.240.891 195.049.813 85.353.931DÖNEM KARI (ZARARI)289.630.738 679.240.891 195.049.813 85.353.931Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları289.630.738 679.240.891 195.049.813 85.353.931Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 19 0,71000000 2,19000000 0,48000000 0,28000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar20.731 669.328.883 -125.494 56.579.438Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 669.227.633 0 56.503.913Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)11 25.914 131.493 -156.867 98.085Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-5.183 -30.243 31.373 -22.560Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-5.183 -30.243 31.373 -22.560Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar183.934.379 28.435.345 86.541.878 3.235.483Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)229.917.974 36.929.019 103.434.206 4.201.926Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)229.917.974 36.929.019 103.434.206 4.201.926Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-45.983.595 -8.493.674 -16.892.328 -966.443Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-45.983.595 -8.493.674 -16.892.328 -966.443DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)183.955.110 697.764.228 86.416.384 59.814.921TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)473.585.848 1.377.005.119 281.466.197 145.168.852Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları473.585.848 1.377.005.119 281.466.197 145.168.852http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054749BIST