***MAGEN*** MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-3
09.11.2022 18:25
***MAGEN*** MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-3 )
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Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-III
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II
4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar
Bildirim İçeriği
Yönetim Kurulu Komiteleri-II
Yönetim Kurulu Komiteleri-II
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı
Denetim Komitesi (Audit Committee) % 100 % 100 4 4
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) % 50 % 50 5 5
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) % 66,67 % 66,67 1 1
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1078813
BIST
18:054.361
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,68
|Açılış
|: 4.370
|
|Önceki Kapanış
|: 4.360
|
4.427
En Düşük
4.333
18:0518,6052
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0826
|Açılış
|: 18,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6150
|
18,6092
En Düşük
18,4972
18:0518,6739
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0113
|Açılış
|: 18,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6000
|
18,7821
En Düşük
18,6318
18:051.023,38
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 3,31
|Açılış
|: 1.023,38
|
|Önceki Kapanış
|: 1.020,08
|
1.030,08
En Düşük
1.018,03
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BARMA
|84,15
|95.468.634
|% 10,00
|
|HEKTS
|36,08
|2.663.321.851
|% 10,00
|
|ODAS
|9,79
|2.919.100.877
|% 10,00
|
|ULUSE
|173,80
|21.942.773
|% 10,00
|
|YEOTK
|69,85
|162.132.431
|% 10,00
|
|KNFRT
|14,94
|127.113.292
|% -10,00
|
|KLRHO
|26,10
|61.583.261
|% -9,94
|
|VKING
|10,62
|2.088.134
|% -9,92
|
|SNGYO
|5,22
|204.870.731
|% -9,84
|
|KERVT
|11,06
|437.683.545
|% -9,79
|
|THYAO
|111,20
|10.102.115.230
|% -1,59
|
|ASELS
|37,74
|7.881.594.616
|% 4,31
|
|EREGL
|34,72
|5.910.207.947
|% -2,85
|
|TCELL
|32,14
|4.647.366.694
|% 9,32
|
|TTKOM
|13,88
|4.195.876.426
|% 1,31
|
|EKGYO
|5,06
|3.291.508.072
|% -2,69
|
|SKBNK
|2,15
|681.094.380
|% 1,90
|
|ODAS
|9,79
|2.919.100.877
|% 10,00
|
|TTKOM
|13,88
|4.195.876.426
|% 1,31
|
|TSKB
|3,07
|933.351.895
|% -1,60
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5993
|18,6052
|% 0,45
|
|Euro
|18,6515
|18,6739
|% 0,06
|
|Sterlin
|21,1336
|21,2396
|% -0,84
|
|Frank
|18,8425
|18,9560
|% 0,64
|
|Riyal
|4,9318
|4,9566
|% 0,35
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.711
|1.712
|-0,50
|
|Altın Gr.
|1.025
|1.025
|5,12
|
|Cumhuriyet
|6.794
|6.896
|127,00
|
|Tam
|6.840
|6.902
|14,00
|
|Yarım
|3.333
|3.374
|6,00
|
|Çeyrek
|1.672
|1.687
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|21,27
|21,30
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|12,77
|12,79
|0,05
|
|B. Petrol
|93,84
|93,84
|-1,52
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58KOZAL
Yüzde 5.28 oranında artışla 215.50 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 110, 994 adet işlem
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17:57XU100
Endeks 4, 371 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 25 üstünde . İşlem hacmi 102, 112.00 milyon TL de
-
17:57KMPUR
Yüzde 9.86 oranında artışla 129.30 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 186, 505 adet işlem
-
17:56MNDRS
Yüzde 6.69 oranında artışla 8.61 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 799, 753 adet işlem
-
17:55TCELL
Yüzde 9.12 oranında artışla 32.08 lira fiyatla işlem gören hissede 139, 508, 901 adet işlem