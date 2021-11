***MAGEN*** MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***MAGEN*** MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim Bilgileriİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon FaksKızılırmak Mah. 1450 Sk. ATM Plaza B Blok No:1/67 Çankaya / ANKARA 03124671836 03124407202Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoSemih KÖKDEN Yatırımcı İlişkileri Müdürü - Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi 04.06.2021 03124671836 semih.kokden@naturelenerji.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 - Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 210905 - 909754Soner KOLCU Yatırımcı İlişkileri Uzman Yardımcısı 01.10.2021 03124671836 info@margunenerji.com.trBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiBOSPHORUS YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretimi 115000000 115000000 TRY 100 Bağlı OrtaklıkAGAH ENERJİ ÜRT. SAN. VE TİC. A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretimi 77000000 77000000 TRY 100 Bağlı OrtaklıkANGORA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretimi 70000000 70000000 TRY 100 Bağlı OrtaklıkANATOLİA YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretimi 17000000 17000000 TRY 100 Bağlı OrtaklıkERGÜN ENERJİ ÜRETİM SAN. VE TİC. A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretimi 12500000 12500000 TRY 100 Bağlı OrtaklıkEKONOVA ENERJİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretimi 57000 57000 TRY 100 Bağlı OrtaklıkÇAYÖREN ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretimi 50000 50000 TRY 100 Bağlı OrtaklıkGÖKSU 7 ENERJİ ÜRETİM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. Elektrik Enerjisi Üretimi 10000 10000 TRY 100 Bağlı Ortaklık