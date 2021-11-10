***MAGEN*** MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
10.11.2021 19:21
***MAGEN*** MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Faks
Kızılırmak Mah. 1450 Sk. ATM Plaza B Blok No:1/67 Çankaya / ANKARA 03124671836 03124407202
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Semih KÖKDEN Yatırımcı İlişkileri Müdürü - Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi 04.06.2021 03124671836 semih.kokden@naturelenerji.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 - Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 210905 - 909754
Soner KOLCU Yatırımcı İlişkileri Uzman Yardımcısı 01.10.2021 03124671836 info@margunenerji.com.tr
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
BOSPHORUS YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretimi 115000000 115000000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
AGAH ENERJİ ÜRT. SAN. VE TİC. A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretimi 77000000 77000000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
ANGORA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretimi 70000000 70000000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
ANATOLİA YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretimi 17000000 17000000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
ERGÜN ENERJİ ÜRETİM SAN. VE TİC. A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretimi 12500000 12500000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
EKONOVA ENERJİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretimi 57000 57000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
ÇAYÖREN ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretimi 50000 50000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
GÖKSU 7 ENERJİ ÜRETİM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. Elektrik Enerjisi Üretimi 10000 10000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976916
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