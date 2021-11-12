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***MAGEN*** MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

12.11.2021 20:44
***MAGEN*** MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***MAGEN*** MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
BOSPHORUS YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretimi 115000000 115000000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
AGAH ENERJİ ÜRT. SAN. VE TİC. A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretimi 77000000 77000000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
ANGORA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretimi 70000000 70000000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
ANATOLİA YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretimi 17000000 17000000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
SOLEİL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİC. A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretimi 12500000 12500000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
TROYA YENİLENEBİLİR ENERJİ TİC. A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretimi 117000 117000 TRY 100 Bağlı Ortaklık




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977536


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
TACTR 27,50 2.948.890 % 10,00  
PRKAB 35,48 229.436.939 % 9,98  
DOBUR 112,50 47.147.288 % 9,97  
OYLUM 9,73 41.279.870 % 9,94  
HEDEF 3,55 52.996.272 % 9,91  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 9,9926 10,0087 % 1,06  
Euro 11,4395 11,4558 % 0,93  
Sterlin 13,3824 13,4495 % 1,40  
Frank 10,8158 10,8810 % 1,05  
Riyal 2,6579 2,6712 % 0,94  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.866 1.866 3,18  
Altın Gr. 599 599 5,77  
Cumhuriyet 3.924 3.983 -9,00  
Tam 3.906 4.004 -7,45  
Yarım 1.888 1.937 -3,60  
Çeyrek 947 968 -1,80  
Gümüş.Ons 25,27 25,30 0,06  
Gümüş Gr. 8,11 8,12 0,08  
B. Petrol 82,09 82,09 -0,78  
Seans Raporu 18:05
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