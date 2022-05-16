Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***MAGEN*** MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

16.05.2022 18:47
***MAGEN*** MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***MAGEN*** MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
YUSUF ŞENEL Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 24.11.2014 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı Hermes Uluslararası Tic. Ve Loj. A.Ş. Yön.Krl.Bşk - Paragon Elektrik Üretim A.Ş. Yön.Krl.Bşk - Naturel Healthcare Medikal A.Ş., Yön. Krl. Bşk. - Naten Madencilik A.Ş. Yön.Krl.Bşk - Bosphorus Uluslararası Tic. Ve Loj. A.Ş., Yön.Krl.Bşk. - Naturel İleri Savunma Sistemleri A.Ş., Yön.Krl.Bşk. - Naturel City İnşaat Tic. A.Ş., Yön.Krl.Bşk. - Naturel Holding A.Ş., Yön.Krl.Bşk. - We Data Bilişim San. Ve Tic.A.Ş., Yön.Krl.Bşk. Hayır Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır
EBRU ŞENEL Kadın Yönetim Kurulu Başkan Vekili Diğer 04.06.2021 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hayır Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır
SAMİ ÖZGÜR BOSTAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 04.06.2021 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır Riskin Erken Saptanması Komitesi
GÖKHAN KILIÇ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 04.06.2021 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Yrd. Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır
ZİYA AKBAŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Denetçi 04.06.2021 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi İLKEM MUHASEBE VE MALİ MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ TİC.LTD.ŞTİ. Müdür Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1016680 Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite - Riskin Erken Saptanması Komitesi - Kurumsal Yönetim Komitesi
UĞUR YİĞİT Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Akademisyen 04.06.2021 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Hayır Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1016680 Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite - Kurumsal Yönetim Komitesi




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030659


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:052.391
Değişim :  -1,18% |  -28,44
Açılış :  2.419  
Önceki Kapanış :  2.419  
En Yüksek
2.425 En Düşük
2.391
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DAGHL 22,00 2.850.783 % 10,00  
BAGFS 17,63 88.505.453 % 9,98  
IMASM 35,26 17.757.216 % 9,98  
UFUK 44,96 2.668.895 % 9,98  
TMPOL 18,97 22.644.861 % 9,97  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 15,5357 15,5423 % 0,42  
Euro 16,2010 16,2237 % 0,68  
Sterlin 19,0158 19,1112 % 0,49  
Frank 15,4310 15,5240 % 0,27  
Riyal 4,1312 4,1519 % 0,42  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.814 1.815 2,71  
Altın Gr. 907 907 5,01  
Cumhuriyet 6.080 6.172 -24,00  
Tam 6.055 6.211 -19,78  
Yarım 2.926 3.004 -9,57  
Çeyrek 1.468 1.502 -4,79  
Gümüş.Ons 21,43 21,46 0,33  
Gümüş Gr. 10,72 10,74 0,22  
B. Petrol 113 113 1,03  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru