***MAGEN*** MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***MAGEN*** MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviYUSUF ŞENEL Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 24.11.2014 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı Hermes Uluslararası Tic. Ve Loj. A.Ş. Yön.Krl.Bşk - Paragon Elektrik Üretim A.Ş. Yön.Krl.Bşk - Naturel Healthcare Medikal A.Ş., Yön. Krl. Bşk. - Naten Madencilik A.Ş. Yön.Krl.Bşk - Bosphorus Uluslararası Tic. Ve Loj. A.Ş., Yön.Krl.Bşk. - Naturel İleri Savunma Sistemleri A.Ş., Yön.Krl.Bşk. - Naturel City İnşaat Tic. A.Ş., Yön.Krl.Bşk. - Naturel Holding A.Ş., Yön.Krl.Bşk. - We Data Bilişim San. Ve Tic.A.Ş., Yön.Krl.Bşk. Hayır Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi HayırEBRU ŞENEL Kadın Yönetim Kurulu Başkan Vekili Diğer 04.06.2021 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hayır Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi HayırSAMİ ÖZGÜR BOSTAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 04.06.2021 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır Riskin Erken Saptanması KomitesiGÖKHAN KILIÇ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 04.06.2021 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Yrd. Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi HayırZİYA AKBAŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Denetçi 04.06.2021 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi İLKEM MUHASEBE VE MALİ MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ TİC.LTD.ŞTİ. Müdür Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1016680 Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite - Riskin Erken Saptanması Komitesi - Kurumsal Yönetim KomitesiUĞUR YİĞİT Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Akademisyen 04.06.2021 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Hayır Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1016680 Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite - Kurumsal Yönetim Komitesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030659BIST