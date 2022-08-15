***MAGEN* *MTY*** METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
15.08.2022 11:31
***MAGEN******MTY*** METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Margün Enerji Üretim ve Sanayi Ticaret A.Ş
Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Pay Tebliği Md 29/4 çerçevesinde hazırlanan 2. değerleme raporu ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055358
BIST
14:222.868
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 4,09
|Açılış
|: 2.875
|
|Önceki Kapanış
|: 2.864
|
2.885
En Düşük
2.858
14:2217,9651
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0330
|Açılış
|: 18,0150
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9920
|
17,9681
En Düşük
17,8981
14:2218,3224
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -0,0785
|Açılış
|: 18,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4450
|
18,4337
En Düşük
18,3003
14:221.025,89
En Yüksek
|Değişim
|: -1,30%
|| -13,50
|Açılış
|: 1.025,89
|
|Önceki Kapanış
|: 1.039,38
|
1.040,84
En Düşük
1.025,16
BIST En Aktif Hisseler14:22
|CMBTN
|240,30
|4.919.902
|% 9,98
|
|CMENT
|41,20
|684.579
|% 9,98
|
|TSPOR
|6,73
|262.810.298
|% 9,97
|
|COSMO
|22,98
|5.228.134
|% 9,95
|
|TRCAS
|11,62
|34.460.380
|% 9,93
|
|BARMA
|43,12
|543.136.552
|% -9,98
|
|GZNMI
|62,85
|79.052.035
|% -9,96
|
|AKENR
|1,87
|51.504.063
|% -5,56
|
|UFUK
|59,85
|2.112.093
|% -4,85
|
|DEVA
|33,68
|65.000.006
|% -4,80
|
|THYAO
|62,50
|2.340.178.996
|% 0,16
|
|ODAS
|4,38
|1.322.682.902
|% 8,42
|
|GSRAY
|6,84
|1.172.802.191
|% 3,95
|
|AKBNK
|10,20
|821.757.095
|% 2,00
|
|SASA
|52,50
|777.303.035
|% -0,19
|
|ODAS
|4,38
|1.322.682.902
|% 8,42
|
|EKGYO
|3,56
|710.136.537
|% 0,56
|
|GSRAY
|6,84
|1.172.802.191
|% 3,95
|
|DOHOL
|4,48
|744.947.105
|% -3,24
|
|YKBNK
|5,49
|766.140.756
|% 0,92
|
|14:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9558
|17,9651
|% 0,18
|
|Euro
|18,3132
|18,3224
|% -0,43
|
|Sterlin
|21,6640
|21,7726
|% -0,14
|
|Frank
|18,9291
|19,0431
|% -0,23
|
|Riyal
|4,7687
|4,7927
|% 0,16
|
|14:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.774
|1.774
|-28,19
|
|Altın Gr.
|1.026
|1.026
|-13,50
|
|Cumhuriyet
|6.853
|6.957
|-85,00
|
|Tam
|6.888
|6.937
|-55,00
|
|Yarım
|3.356
|3.391
|-27,00
|
|Çeyrek
|1.683
|1.695
|-14,00
|
|Gümüş.Ons
|20,26
|20,28
|-0,57
|
|Gümüş Gr.
|11,73
|11,75
|-0,29
|
|B. Petrol
|93,33
|93,33
|-4,82
|
Seans Raporu
14:22
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14:36GRNYO
Yüzde 8.58 oranında artışla 4.05 lira fiyatla işlem gören hissede 340, 731 adet işlem
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14:35BUCIM
Yüzde 5.26 oranında artışla 3.20 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 190, 640 adet işlem
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14:34
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TUPRS, TCELL, KOZAL
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14:34
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TRCAS, HLGYO, DENGE, BRKO, COSMO, CMENT, TSPOR, CMBTN, EKIZ
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14:34
AKSGY, MNDRS, GARFA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında