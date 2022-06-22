***MAKIM*** MAKİM MAKİNA TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
22.06.2022 18:40
***MAKIM*** MAKİM MAKİNA TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SPK tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'nin 11'inci maddesi uyarınca Şirketimizin 22.06.2022 tarih ve 016 sayılı yönetim kurulu kararı ile Onur Çelik ve Necati Özen'den oluşan Yatırımcı İlişkileri Birimi Oluşturulmuş olup Yatırımcı İlişkileri Sorumlusu olarak Onur Çelik atanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038786
BIST
18:052.574
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -1,56
|Açılış
|: 2.572
|
|Önceki Kapanış
|: 2.576
|
2.587
En Düşük
2.552
18:0517,3465
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0083
|Açılış
|: 17,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3500
|
17,3902
En Düşük
17,0644
18:0518,3796
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,1126
|Açılış
|: 18,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3000
|
18,4132
En Düşük
18,0279
18:051.024,11
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 2,54
|Açılış
|: 1.024,11
|
|Önceki Kapanış
|: 1.021,58
|
1.031,44
En Düşük
1.006,16
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MAKIM
|12,87
|421.444.981
|% 10,00
|
|BAYRK
|6,71
|30.091.856
|% 10,00
|
|DGGYO
|11,05
|21.795.332
|% 9,95
|
|DOKTA
|31,18
|12.511.109
|% 9,94
|
|BALAT
|13,12
|1.440.668
|% 9,15
|
|SNKRN
|26,66
|623.284
|% -9,99
|
|UFUK
|72,10
|4.818.731
|% -9,99
|
|MZHLD
|110,00
|3.490.630
|% -9,98
|
|ULUSE
|168,00
|112.864.529
|% -8,84
|
|DOBUR
|43,50
|2.051.074
|% -7,37
|
|THYAO
|52,05
|5.269.224.113
|% 0,29
|
|EREGL
|28,20
|1.971.698.129
|% -1,74
|
|SISE
|22,20
|1.783.031.564
|% -1,86
|
|AKBNK
|9,09
|1.294.711.880
|% -0,44
|
|SASA
|45,10
|1.244.936.656
|% -1,27
|
|YKBNK
|4,92
|1.148.954.199
|% -1,20
|
|ODAS
|3,15
|722.814.862
|% -1,87
|
|AKBNK
|9,09
|1.294.711.880
|% -0,44
|
|KARSN
|7,49
|1.059.562.419
|% -3,10
|
|EKGYO
|2,64
|301.399.808
|% -0,38
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3366
|17,3382
|% 0,00
|
|Euro
|18,3300
|18,3824
|% 0,63
|
|Sterlin
|21,1990
|21,3053
|% -0,09
|
|Frank
|17,9555
|18,0637
|% 0,51
|
|Riyal
|4,6071
|4,6302
|% 0,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.837
|1.837
|3,88
|
|Altın Gr.
|1.024
|1.025
|3,04
|
|Cumhuriyet
|6.843
|6.946
|19,00
|
|Tam
|6.800
|6.911
|24,00
|
|Yarım
|3.339
|3.380
|11,00
|
|Çeyrek
|1.672
|1.690
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|21,43
|21,46
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|11,95
|11,97
|-0,13
|
|B. Petrol
|111
|111
|-3,66
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58DOAS
Yüzde 6.23 oranında artışla 83.60 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 929, 641 adet işlem
-
17:57SUWEN
Yüzde 5.74 oranında artışla 19.15 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 364, 616 adet işlem
-
17:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KCHOL, FROTO, SAHOL
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 6, 07 artarak (% 0.26 ) 2, 315
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MAKIM, BAYRK, DGGYO