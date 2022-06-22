***MAKIM*** MAKİM MAKİNA TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MAKIM*** MAKİM MAKİNA TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSPK tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'nin 11'inci maddesi uyarınca Şirketimizin 22.06.2022 tarih ve 016 sayılı yönetim kurulu kararı ile Onur Çelik ve Necati Özen'den oluşan Yatırımcı İlişkileri Birimi Oluşturulmuş olup Yatırımcı İlişkileri Sorumlusu olarak Onur Çelik atanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038786BIST