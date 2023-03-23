***MAKIM*** MAKİM MAKİNA TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
23.03.2023 17:36
***MAKIM*** MAKİM MAKİNA TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 23.03.2023 tarihinde almış olduğu karara istinaden sürdürülebilir bir organizasyon yapısını destekleyen, kurumsal sistem kurma ve geliştirme çalışmalarını içeren bir danışmanlık hizmeti alınmasına ilişkin olarak Kıdemli İnsan Kaynakları Danışmanı Asiye Gülin ARKUN ile danışmanlık sözleşmesi imzalanmıştır. Bu sözleşme kapsamında Şirketimiz için sürdürülebilir bir organizasyon yapısını destekleyen kurumsal sistem kurma ve geliştirme çalışmaları amaçlanmaktadır. Söz konusu çalışma Kurumsal Yönetim İlkeleriyle de uyumlu olacak şekilde, Kurumsal Yönetimin Şeffaflık, Adilik, Sorumluluk ve Hesap Verebilirliğe dayalı dört ana prensibi dikkate alınarak hazırlanacaktır. Söz konusu danışman Denetimden Sorumlu Komiteye, Riskin Erken Saptanması Komitesine ve Kurumsal Yönetim Komitesine karşı çalışmaların içeriği doğrultusunda sorumluluk taşıyacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1127438
BIST
18:055.062
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 60,93
|Açılış
|: 4.997
|
|Önceki Kapanış
|: 5.001
|
5.062
En Düşük
4.984
18:0519,0485
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0098
|Açılış
|: 19,3050
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3280
|
19,1962
En Düşük
18,9440
18:0520,7495
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0753
|Açılış
|: 20,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 20,8100
|
20,9651
En Düşük
20,6194
18:051.219,73
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 14,18
|Açılış
|: 1.219,73
|
|Önceki Kapanış
|: 1.205,55
|
1.221,66
En Düşük
1.201,15
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MMCAS
|6,05
|2.006.998
|% 10,00
|
|DURDO
|52,80
|24.447.983
|% 10,00
|
|DGGYO
|38,10
|105.574.376
|% 9,99
|
|EYGYO
|19,97
|119.174.172
|% 9,97
|
|KAPLM
|100,40
|10.920.122
|% 9,97
|
|PAMEL
|311,10
|20.343.098
|% -9,98
|
|EMKEL
|11,49
|80.643.490
|% -9,95
|
|ANELE
|5,02
|245.489.090
|% -9,87
|
|GEREL
|13,08
|199.030.808
|% -9,10
|
|MARKA
|8,60
|24.825.033
|% -8,90
|
|ASTOR
|62,35
|6.522.564.353
|% 3,06
|
|EREGL
|37,10
|5.602.700.654
|% 0,00
|
|OYAKC
|39,88
|5.281.928.213
|% 4,13
|
|KRDMD
|19,87
|3.309.839.966
|% 1,74
|
|KOZAL
|21,08
|2.850.965.160
|% 4,67
|
|EKGYO
|6,98
|1.709.554.660
|% 3,87
|
|ISCTR
|14,17
|2.543.154.841
|% 3,43
|
|KRDMD
|19,87
|3.309.839.966
|% 1,74
|
|EREGL
|37,10
|5.602.700.654
|% 0,00
|
|KOZAL
|21,08
|2.850.965.160
|% 4,67
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,0417
|19,0492
|% 0,06
|
|Euro
|20,7151
|20,7324
|% 0,28
|
|Sterlin
|23,3815
|23,4988
|% 0,40
|
|Frank
|20,7538
|20,8788
|% 0,37
|
|Riyal
|5,0542
|5,0796
|% -0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.991
|1.991
|21,29
|
|Altın Gr.
|1.221
|1.221
|15,17
|
|Cumhuriyet
|8.177
|8.301
|140,00
|
|Tam
|8.240
|8.342
|82,00
|
|Yarım
|4.040
|4.082
|40,00
|
|Çeyrek
|2.020
|2.041
|20,00
|
|Gümüş.Ons
|23,07
|23,10
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|14,16
|14,17
|0,09
|
|B. Petrol
|76,15
|76,15
|-0,54
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ARCLK, THYAO, YKBNK
-
17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KOZAL, GARAN, EKGYO
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 0, 31 artarak (% 0.01 ) 4, 504
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SMART, ONCSM, INVES, DGGYO, KLRHO, DURDO, KAPLM, MMCAS, ULAS, IDEAS
-
17:59
BASCM, EYGYO, LIDFA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında