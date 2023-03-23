***MAKIM*** MAKİM MAKİNA TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MAKIM*** MAKİM MAKİNA TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 23.03.2023 tarihinde almış olduğu karara istinaden sürdürülebilir bir organizasyon yapısını destekleyen, kurumsal sistem kurma ve geliştirme çalışmalarını içeren bir danışmanlık hizmeti alınmasına ilişkin olarak Kıdemli İnsan Kaynakları Danışmanı Asiye Gülin ARKUN ile danışmanlık sözleşmesi imzalanmıştır. Bu sözleşme kapsamında Şirketimiz için sürdürülebilir bir organizasyon yapısını destekleyen kurumsal sistem kurma ve geliştirme çalışmaları amaçlanmaktadır. Söz konusu çalışma Kurumsal Yönetim İlkeleriyle de uyumlu olacak şekilde, Kurumsal Yönetimin Şeffaflık, Adilik, Sorumluluk ve Hesap Verebilirliğe dayalı dört ana prensibi dikkate alınarak hazırlanacaktır. Söz konusu danışman Denetimden Sorumlu Komiteye, Riskin Erken Saptanması Komitesine ve Kurumsal Yönetim Komitesine karşı çalışmaların içeriği doğrultusunda sorumluluk taşıyacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1127438BIST